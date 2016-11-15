Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektörü istifaya davet etti

"KHK ile rektör atanması üniversitelere siyasi darbedir, kabul edilemez" diyen Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmed Özkan'ı istifaya çağırdı.

Bianet’in haberine göre, açıklama şöyle:

“Boğaziçi Üniversitesi’nde 350 ‘ye yakın öğretim üyesi 29 Ekim 2016 gecesi çıkarılan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin rektör seçimlerini yeniden düzenleyen 85. Maddesine şu açıklamayla karşı çıkmıştı:

“29 Ekim 2016 gecesi çıkarılan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) rektör seçimlerini yeniden düzenleyen 85. Maddesi, olağanüstü hal koşullarıyla ilgisiz düzenlemeler önermektedir. Daha önce 18 Ağustos 2016’da TBMM’ye sunulan ve milletvekillerinin tepkisi üzerine hızla geri çekilen bu düzenleme, üniversite yönetimini siyasi iradenin tasarrufuna bırakmaktadır. Demokratik toplumlarda rektörler siyasi irade tarafından belirlenmez. Üniversiteler özerk kurumlardır. Bu özerklik, anayasamız tarafından sınırlı da olsa güvence altına alınmıştır. Ancak son düzenleme, üniversitenin kurumsal özerkliğini hem kamu hem vakıf üniversiteleri için yok etmektedir.’

“Şu gelinen aşamada Üniversite Öğretim Üyesi Derneği olarak Boğaziçi Üniversitesi Öğretim üyelerinin bildirisi doğrultusunda 12 Temmuz 2016 tarihinde öğretim üyelerinin yüzde 90’ının katıldığı bir seçimde yüzde 86 gibi yüksek bir oranla seçilen Gülay Barbarasoğlu’nun yerine Mehmed Özkan’ın atanmasına karşı çıkıyoruz. İlk verdiği açıklamada ‘katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü yaşam geleneğine sahip çıkmak ve Boğaziçi değerlerini geleceğe taşımak için ‘ var gücüyle gayret göstereceğini belirten Mehmed Özkan’ı sözünün arkasında durmaya ve genelde üniversiter geleneği ve özelde de Boğaziçi değer ve geleneğini savunmak adına istifa etmeye çağırıyoruz.”

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'de 12 Temmuz’da yapılan rektörlük seçimlerinde mevcut rektör Prof. Dr Gülay Barbarosoğlu oyların yüzde 86'sını aldı. Rektör ataması dört ay boyunca yapılmadı.

Rektörlük seçimlerini kaldıran Kanun Hükmünde Kararname'nin ilanının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Kasım'da, seçimlere katılmayan Prof. Dr. Mehmed Özkan'ı atadı.