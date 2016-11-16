Ülkücü yazar: Allah, beni mahkemeye veren Boğaziçi yönetiminin ellerini ayaklarına dolaştırdı

Ülkücü Yeniçağ yazarı Arslan Tekin, Boğaziçi Üniversitesi rektörlük seçiminde oyların yüzde 86'sını alan Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu'nun yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın atanmasıyla ilgili olarak "Beni mahkemeye verdiler. Niye? PKK'ya çanak tutmayın, dediğim için. Allah, Boğaziçi yönetiminin ellerini ayaklarını birbirine dolaştırdı" görüşünü savundu.

Rektörlük seçimleri, darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 676 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) kaldırılmıştı.

Arslan Tekin'in "Gülay Barbarosoğlu neden seçilmedi?" başlığıyla yayımlanan (16 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi'ni dikkatle takip ediyorum. Bu üniversiteyle meselem var. Beni mahkemeye verdiler. Niye? PKK'ya çanak tutmayın, dediğim için. Allah, Boğaziçi yönetiminin ellerini ayaklarını birbirine dolaştırdı. PKK'nın bomba düzeneği yerleştirdiği 2 otomobil onların garajında bulundu. İstanbul'u kana bulamak için muhafaza ediliyordu"