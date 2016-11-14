Ahmet Hakan: Gökçek, Boğaziçi'ne yapılan rektör ataması için "CHP olmasa böyle olmazdı" diyebilir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 676 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kaldırılan rektörlük seçimlerinin ardından oyların yüzde 86'sını alan Gülay Barbarosoğlu'nun yerine seçime girmeyen Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın rektör olarak atanmasıyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın "CHP olmasa böyle olmazdı" diyeceğini iddia etti.

Ahmet Hakan'ın "Boğaziçi'ne rektör ataması için kim ne diyebilir?" başlığıyla yayımlanan (14 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi'nde yüzde 86 oy alan rektör adayının yerine seçime bile girmemiş bir isim rektör olarak atandı ya...

Bu konudaki olası demeçleri derledim:

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“Her şey sandık değildir.”

BURHAN KUZU

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“Yapılan işlemde kanunlara aykırılık yoktur.”

NUMAN KURTULMUŞ

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“Dünya 5’ten büyüktür ama yüzde sıfır da yüzde 86’dan büyüktür.”

BEKİR BOZDAĞ

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“Reisimizin milli iradeyi temsil etmesi nedeniyle yaptığı atamalar milli iradeye uygundur.”

YİĞİT BULUT

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“İsmet Paşa daha fenasını yapmıştı.”

KADİR MISIROĞLU

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“Bırakalım bu sandık fetişizmini.”

ABDURRAHMAN DİLİPAK

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“CHP olmasa böyle olmazdı.”

MELİH GÖKÇEK

Oyların yüzde 86’sını aldığı halde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmayan Prof. Gülay Barbarosoğlu...

Hapisteki yazarlar fuarı

Öneriyorum

Bu yılki kitap fuarını “hapisteki yazarlar fuarı”na çevirelim.

Aslı Erdoğan, Mehmet Altan, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Musa Kart, Ahmet Altan...

Ne kadar hapiste yazar varsa...

Kitaplarını alıp birbirimize imzalayalım.

AKM neden yıkılmamalı

- İyidir, kötüdür ama sonuçta kültürel tarihimizin sembolüdür.

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- Dandiktir mandiktir ama sonuçta anılarımız var orada.

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- Eskidir meskidir ama sonuçta bırakın da o eski kalsın.

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- Özelliklidir, özelliksizdir ama sonuçta kendine özgü bir duruşu vardır.

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- Öyledir, böyledir ama sonuçta adı güzeldir.