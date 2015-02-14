Mersin Barosu Avukatları: Özgecan'ın katil zanlılarını savunmayacağız

Mersin Barosu Başkanı Alpay Antmen, Tarsus ilçesinde ölü bulunan Özgecan Aslan'ın katil zanlılarını Mersin'den hiçbir avukatın savunmak istemediğini belirtti.

Antmen, yazılı açıklamasında, Özgecan Aslan'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına ise sabır diledi. Aslan'ın katil zanlılarının yakalanıp, soruşturmanın devam ettiğini hatırlatan Antmen, şunları kaydetti: "Yargılama sürecinde sonuna kadar ailenin yanında olacağız ve bu davaya müdahil olup, sanıkların en ağır cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Öte yandan Mersin'den hiçbir avukat bu canileri savunmak istememektedir. Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) müdafiliğinden görev gelmesi halinde avukat arkadaşlarımız bunu kabul etmeyeceklerdir. Herkesin savunma hakkı bulunduğu düşünülse dahi biz canileri savunmak istemiyoruz."