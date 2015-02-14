Mersin İdmanyurdu, Rizespor maçına Özgecan Aslan tişörtüyle çıkacak

Spor Toto Süper Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nun yarınki Çaykur Rizespor maçı öncesi sahaya Özgecan Aslan'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtle çıkacağı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu da yaşanan olaya tepkisini göstermek amacıyla harekete geçti.

Ligde yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi sahaya Özgecan Aslan'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtle çıkma kararı alan Mersin İdmanyurdu ekibi, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da gerekli izinleri aldı.

Tişörtte ayrıca olayı kınayan bir mesajın da yer alacağı öğrenildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi de 14 Şubat Sevgililer Günü için düzenleyeceği etkinlikleri Özgecan Aslan'ın ölümü nedeniyle iptal ettiğini bildirdi.