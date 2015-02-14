Özgecan Aslan, kadınları ayağa kaldırdı: Sabır taşı çatladı, o bakan o koltuktan inecek!

Kadın platformları ve LGBTİ örgütlerinin çağrısıyla binlerce kişi Mersin’de tecavüze direndiği için öldürülerek yakılan 20 yaşındaki Özgecan Aslan için sokaklara çıkarak, kadın cinayetlerini protesto etti.

Mersin Çağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Özgecan Aslan’ın katledilmesinin ardından Türkiye genelinde eş zamanlı eylemler yapıldı.Binlerce kadın sokaklara çıkarak kadın cinayetlerinin protesto etti. Protestoları LGBTİ dernekleri de destek verdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun çağrısıyla İstanbul, Taksim’de toplanan kadınlar Özgecan Aslan için eylem yaptı. İstiklal Caddesi’nin girişinde bulunan Fransa Başkonsolosluğu’nun önünde toplanan kadınlar Galatasaray Meydanı’na kadar ellerinde pankart ve dövizlerle yürüdü. “Asla Yalnız Değilsin, Jin Jiyan Azadi, Kadınlar Hesap Soruyor, Bakan İstifa, Kadın ve Trans Cinayetleri Politiktir” sloganlarıyla yürüyen kadınlara çevreden de destek geldi. “Yeter! Özgecan’ın Hesabını Soracağız” yazılı pankartın arkasında yürüyen kadınlara Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Melda Onur’da destek verdi. Pop şarkıcısı Demet Akalın eşi Okan Kurt ile eyleme destek verenler arasında yer aldı.

Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması yapan grup, kadın cinayetlerinin giderek arttığını ve artık susmayacaklarının mesajını verdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Sözcüsü Gülsüm Kav, “Kadınların öldürülmesi doğal afet değildir. Sorumluları ve yetkilileri sürekli uyardık. Ama artık bu toplumun sabrı kalmadı. Sabır taşı çatladı. O bakan o koltuktan ininceye kadar sokaklardayız isyandayız” diyerek tepki gösterdi. CHP Milletvekili Melda Onur ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşe Nur İslam’ın acilen istifa etmesi gerektiğini söyledi. Onur, “Bu İstiklal Caddesi’nin dili olsa da konuşsa. Meclis bu kadınların çığlıklarını duymuyor. Erkek siyasetçiler kadın cinayetlerini durdurmak için bir şey yapmıyor. Bakan İslam, o koltukta daha fazla duramaz. Hemen bugün istifa etmelidir” dedi.

Ankara Yüksel Caddesi’nde de yüzlerce kadın eş zamalı eylem yaparak kadın cinayetlerini kınadı. Ankara’da yapılan eyleme CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazli Aka destek verdi. Adana Kadın Platformu’da bugün saat 17:30’da 5 Ocak Meydanı’ndan İnönü Parkı’na kadar yürüyerek eylem yaptı. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu,’nun çağrısıyla kadınlar bugün saat 20:00’de Özgecan Aslan için Kadıköy Boğa Heykeli önünde eylem yapacak. İzmir basmane Meydanı’nda bir grup kadın Özgecan Aslan cinayetini protesto etmek istedi ancak gösterinin izinsiz yapıldığı iddiasıyla kadınlar İzmir polisi tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Gezi Parkı Forumları’da İstanbul’un hemen hemen her semtinde eylem düzenleyerek kadın cinayetlerini kınadı.

Sosyal paylaşım sitesi twitter’da #ÖzgecanAslan hashtagiyle başlayan tepki bir anda kadına yönelik şiddet kampanyasına dönüştü.

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’da “Kadın katliamına dur de. #ÖzgecanAslan” yazılı dövizle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak kampanyaya destek verdi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder gibi siyasi isimlerin yanı sıra eğlence dünyasının ünlü isimleri de kampanyay destek verdi. Twitter hesaplarından tepkilerini gösteren ünlüler arasında, Demet Akalın, Gökhan Özen, Nejat İşler, Zafer Peker, İrfan Değirmenci, Pınar Altuğ, Oya Aydoğan, Hilal Cebeci, Burcu Esmersoy, Sedef Avcı, Yalın, Demet Sağıroğlu, Demek Akalın ve Ahmet Ümit gibi pek çok isim yer aldı.

Futbol klüplerinden de tepki yağdı

İlk tepki Amed Spor’dan geldi. Amed Spor, resmi twitter hesabından “Sessiz kalmak suça ortak olmaktır” diyerek Özgecan Aslan cinayetine tepki gösterdi.

Mersin İdman Yurdu, Süper Toto Süper Ligi’nde yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi sahaya Özgecan Aslan'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtle çıkma kararı aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’de 14 Şubat Sevgililer Günü için düzenleyeceği etkinlikleri iptal etti. .

Galatasaray'dan Özgecan tweeti



Galatasaray, yakılarak öldürülen üniversiteli Özgecan Aslan için anlamlı bir tweet paylaştı. Sarı-kırmızılı kulüp resmi Twitter hesabından 'Acın kalbimizde #ÖzgeCanAslan' yazılı bir mesaj ve resim paylaştı. Ayrıca Beşiktaş Çarşı Grubu’da twitter üzerinden mesaj yayınlayarak olayı kınadıklarını açıkladı.



Uluslararası Af Örgütü Türkiye Ofisi, Ezilenlerin Hukuk Bürosu, Özgür Demokrat Avukarlar Grubu ve Feminist Avukatlar Grubu’da twitter üzerinden Özgecan Aslan’ın hunharca katledilmesine tepki gösterdi.



Garipoğlu'nun avukatından Özgecan mesajı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun twitter üzerinden “İçimiz yanıyor. Canımız evladımız. Bu vahşetin elbette hesabı sorulacak” şeklinde üzüntüsünü belirten Feyzioğlu’na sosyal medyada tepkiler gecikmedi. 2011 yılında 17 yaşındaki Münevver Karabulut’u İstanbul Bahçeşehir’de lüks bir villa içinde öldüren katil zanlısı Cem Garipoğlu hakkında açılan davada Garipoğlu Ailesi'nin avukatlığını yapan Metin Feyzioğlu’nun ailesinin avukatlığını yapmıştı. O dönem medyada çıkan haberlere göre ise Avukat Feyzioğlu, Münevver Karabulut davasında Garipoğlu Ailesi'ni savunmak için 1 milyon ABD doları aldığı iddia edilmişti.



Güncel haberleri mizahi bir dille ele alan “Dürüst, tarafsız ve ahlaksız” haber sitesi Zaytung, Özgecan Aslan cinayeti nedeniyle Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak 1 günlük komik haber yapmayacaklarını duyurdu.

Ne olmuştu?



Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Özgecen Aslan, 11 Şubat 2015 günü okuldan çıktıktan sonra Tarsus’ta bir alışveriş merkezinde arkadaşıyla buluştu. Birlikte yemen yiyen iki kız, daha sonra Mersin'e sefer yapan bir midibüse bindi. Arkadaşı yolda inen Özgecan Aslan'ı bundan sonra gören olmadı. Kızlarından haber alamayan ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusu yaptı.

Geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Tarsus-Mersin-Adana arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs sürücüsü 26 yaşındaki Suphi Altındöken. jandarma noktasında durarak otoyola nasıl çıkacağını sordu. Jandarmalar, tarif ettikleri yol yerine ormana giden midibüsü durdurdu. Suphi Altındöken babası Necmettin Altındöken (50) ve Fatih Gökçe.’nin (20) bulunduğu midibüste kan izine rastlandı. Suphi Altındöken.,iki yolcunun kavga ettiğini, o yüzden lekelerin olduğunu öne sürünce üç şüpheli, serbest bırakıldı.



Jandarma, Özgecan Aslan’ın kayıp bilgisi üzerine midibüsü tekrar aramaya başladı. Tarsus’ta yapılan yol kontrolünde midibüs, içinde Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe ile birlikte ele geçirildi. Aramada bulunan bir şapka, Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan’a gösterildi. Baba Aslan, şapkanın kızına ait olduğunu söyleyince sorgulanan Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe genç kızı bıçaklayarak öldürdüklerini, cesedini benzin döküp yaktıklarını sonra da Çamalan Köyü Alman Mezarlığı yakınındaki Cin Deresi yatağına attıklarını itiraf etti. Şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan aramada, dere yatağında piknik yapılan çamlık alanda, vücudunun bir bölümü yanmış bir kadın cesedi bulundu. Yüzüyle birlikte vücudunun bir bölümü yanan cesedin kesin olarak Özgecan Aslan’a ait olduğunu belirlemek için aile fertlerinden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırma yapılacak.





Firari sanık da dün gece yakalandı



Cinayetle ilgili araştırmasını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, akşam saatlerinde firari Suphi Altındöken’i dün gece saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde bir AVM’nin yakınlarında saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli önce sorgulanmak için emniyete götürüldü. Burada işlemleri yapılan Suphi Altındöken babası Necmettin Altındöken ile Fatih Gökçe sağlık kontrolü için Tarsus Devlet Hastanesine getirildiler. Hastanede kalabalık tarafından linç edilmek istenen şüpheliler polis ve Jandarma ekipleri tarafından kordon oluşturularak hastaneden çıkarıldı. Yakalanan üç şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor.



Şüphelilerin ilk ifadeleri ve elde edilen delillerden edinilen bilgiye göre, Özgecan Aslan, Mersin'deki evine gitmek için bir arkadaşıyla halen Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan cinayet şüphelisi şoför Suphi Altındöken'in midibüsüne bindiği ve Tarsus'ta oturan arkadaşı inince Özgecan Aslan’ın midibüste tek yolcu kaldıdığı öğrenildi. Polisin soruşturmasında olaya ilişkin ilginç detaylara ulaşıldı. Şoför Suphi Altındöken, Mersin'e D-400 karayolundan gitmesi gerekirken güzergah değiştirerek Tarsus- Mersin Otoyolu doğru sapmış ancak sürücünün güzergahını değiştirmesinden 'kaçırılıp başına kötü bir şey geleceğini' anlayınca tepki gösteren Özgecan Aslan, sürücüyle tartışmış. Yola devam edip midibüsü tenha bir yerde durduran Suphi Altındöken'ın tecavüze kalkıştığı Özgecan Aslan’ın yanında taşıdığı biber gazını sıkarak karşı koyduğu öğrenildi. . Boğuşma sırasında Özgecan Aslan, tecavüzcü Altındöken'in yüzüne tırnaklarını geçirip direndiği kaydedildi. Sürücü Suphi Altındöken, kendisine direndiği için Özgecan Aslan’a bıçağını çıkarıp defalarca sapladığı ardından araçta bulunan demir çubukla vurarak öldürdüğü anlaşıldı.

Suphi Altındöken, Özgecan Aslan'ı öldürdükten sonra genç kadının cansız bedeniyle birlikte Tarsus'a dönüp baba Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe'den yardım istediği veormanlı alan olan Cin Deresi’nde genç kadının üzerine benzin dökerek yaktıkları öğrenildi.



Genç kadın Mersin’de toprağa verildi

Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan, "Bir dolmuşa binip de evine gelirken bu katliamın olmasına benim aklım ermiyor, akıl sır erdiremiyorum. Kızımın tek hatası dolmuşa binip evine gelmek mi" diyerek, kızının katil zanlılarının en büyük cezayı almasını istediğini söyledi. Sinir krizi geçiren anne Songül Aslan ile baba Mehmet Aslan'a 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Bu arada cenaze namazını kadınların ön safta kılmak istemesi üzerine tartışma yaşandı. İmam tartışmaya müdahale etti. Daha sonra ise cenaze namazı kadın ve erkeklerin karışık şekilde saf tutmasıyla kılındı. Törene katılan kadınlar, "Kadın cinayetlerini durduracağız, Özge'ye uzanan eller kırılsın, Özge için adalet istiyoruz, kadınlar için özgürlük" sloganları atarak alkış ve zılgıtlarla cenazeyi mezara kadar götürdü. Genç kadının cenazesi Mersin Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine, Özgecan Aslan'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.