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Bakan Avcı'dan Özgecan yorumu: Ne kadar tedbir alırsanız alın, böyle olaylarla karşılaşılıyor

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin kaynağının eğitimsizliğin olduğunu söyledi

14 Şubat 2015 19:10

Cesedi yakılmış halde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ölümünü değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, ne kadar önlem alınırsa alınsın bu tür olayların yaşanabileceğini söyledi.

Nabi Avcı şunları söyledi: "Her ölüm acıdır, genç ölümler daha acıdır. Kadınlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza yönelik şiddetin kaynağında eğitimsizliğinde yattığı söylenebilir, doğdur. Ama pek çok başka nedenlerde var.

Biz zaten eğitim müfredatında yaptığımız düzenlemelerle özellikle şiddet konusunda, cinsiyet eşitsizliği konusunda, demokratik eğitim konusunda, farklı görüşlere, tutumlara hoş görüyle yaklaşma konusunda gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.

Daha da yapmamız gereken şeyler var. Ama ne kadar tedbir alırsanız alın zaman zaman bu tür müessif olaylarla da karşılaşılabiliyor." 

 

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