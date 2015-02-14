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Özgecan'ın annesi: Sütünü ve harçlığını verdim gitti! Kızımın tek hatası dolmuşa binmek mi?

Mersin'de öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın cenazesi defnedildi

14 Şubat 2015 16:38

Tarsus'ta kaybolduktan sonra dün sabah Tarsus-Ankara karayolu Çamalan köyündeki Cin Deresi'nde cesedi yakılmış halde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın, Mersin'deki evine çok sayıda arkadaşı ve vatandaş geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da evin önünde kurulan taziye çadırına gelerek aileye başsağlığı diledi. Aile fertlerinin sinir krizi geçirdiği taziye çadırında, arkadaşları da Özgecan'ın fotoğraflarına "Seni unutmayacağız Özgecan" yazısını yazdı. Anne Songül ile baba Mehmet Aslan kızlarının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Anne Songül Aslan, gözyaşları içinde "Kızım canım kızım benim. Kanı yerde kalmasın. Benim melek yüzlü kızım. Bebeğim benim. Onları ben nasıl büyüttüm ne emeklerle ne zorluklarla büyüttüm" diye ağıt yaktı.

Kızını öldürenlerin en ağır cezayı almasını isteyen anne Songül Aslan, "Sabah sütünü verdim, harçlığını verdim gitti. Saatler geçti gelmeyince gece karakola 'kızım kayıp, kaçırdılar mı' diye başvuruda bulundum. Masum bir kızın ölmesine neden olanların benim kızımdan beter olmasını istiyorum" dedi.

"Masum bir kızın ölmesine neden olanların benim kızımdan beter olmasını istiyorum" diyen anne Aslan, şöyle konuştu:

Psikolojiyi bitirip kendine iş yeri açmak hedefiydi. Hep çalışıyordu ve çok başarılıydı ama yapamadı maalesef. Bir dolmuşa binip de evine gelirken bu katliamın olmasına benim aklım ermiyor, akıl sır erdiremiyorum. Kızımın tek hatası dolmuşa binip evine gelmek mi? Sabah sütünü verdim, harçlığını verdim gitti. Üç gün önce telefonu bozuktu. Arkadaşının telefonundan ablasına 'Annem merak etmesin 20.00'de Mersin'de olacağım' diye mesaj atıyor. Bekliyorum, bekliyorum gelmiyor. Saatler geçti gelmeyince gece karakola 'kızım kayıp, kaçırdılar mı' diye başvuruda bulundum. Kimliğini verdim, araştırıyoruz dediler...

Sinir krizi geçiren anne Aslan ile baba Mehmet Aslan'a 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

 

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