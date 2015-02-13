20 yaşındaki Özgecan'ı önce öldürdüler, sonra yakıp dereye attılar!

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 gündür kayıp olan 20 yaşındaki Özgecan Aslan, yakılmış vaziyette bulundu. Olayla ilgili sorgulanan 3 şüpheli suçlarını itiraf etti. Polis 11 Şubat’ta minibüse bindikten sonra haber alınamayan Özgecan’ın önce öldürüldüğünü sonra yakıldığını tahmin ediyor.

Çağ Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünde okuyan 20 yaşındaki Özgecan Aslan, 11 Şubat 2015 günü okuldan çıktıktan sonra Tarsus’ta bir alışveriş merkezine gitti. Daha sonra yaşadığı Mersin’e gitmek üzere yola çıkan Aslan, iddiaya göre bir minibüse bindi. Radikal’de yer alan habere göre, o saatten sonra Özgecan Aslan’dan haber alınamayınca, ailesi kayıp başvurusu yaptı.

Bunun üzerine Polis ve Jandarma çalışma başlattı. Çamalan köyünde trafik kontrolü yapan Jandarma trafik ekipleri durdurdukları aracın içinde kan izlerini görünce araçta bulunan üç kişiyi gözaltına aldı. Durumu polis ekiplerine de bildiren jandarma ekipleri, Necmettin A. (50) oğlu Ahmet Suphi A.(26) ve Fatih G.yi (20) sorguya aldı. Sorguda suçlarını itiraf eden şüpheliler genç kızı benzin dökerek yakarak, Çamalan Köyünde bulunan Alman Mezarlığı yakınındaki Cin deresine attıklarını söyledi. Eski Ankara karayolu, Tarsus Çamalan mevkii, Alman mezarlığına yakın bir noktada, ana yola yaklaşık 50 metre mesafede, muhtemelen öldürüldükten sonra yakılmış Özgecan Aslan'ın cesedi bulundu. Ceset otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.