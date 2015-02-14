Öldürülüp yakılan Özgecan’ın kaçan katil zanlısı yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürüldükten sonra cesedi yakılan üniversiteli Özgecan Aslan'ın cinayet zanlısı olarak aranan Suphi A. yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen zanlıları, hastanede toplanan kalabalık linç etmek istedi. Polis ve jandarma öfkeli kalabalığı güçlükle yatıştırdı.

Üç gündür kayıp olan Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Özgecan Aslan'dan kötü haber geldi.



Tarsus-Ankara karayolu Çamalan köyü yakınlarında iki gün önce trafik kontrolü yapan jandarma ekipleri durdurdukları bir minibüste arama yaptı.



Yapılan aramada yeni yıkanmış araçta kan izleri gören ekipler minibüsteki Necmettin A. (50) ile oğlu Ahmet Suphi A. (26) ve Fatih G.yi (20) gözaltına aldı.



Yürütülen soruşturma kapsamında zanlılar serbest bırakılırken araçtan alınan kan örnekleri incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.



Yapılan incelemenin ardından kanın bir insana ait olduğunun belirlenmesi üzerine Necmettin A. ile Fatih G. tekrar gözaltına alınırken, kaçan Ahmet Suphi A., bir alışveriş merkezinin yakınlarında saklanırken yakalandı.

Zanlıların ifadelerinde, Ahmet Suphi A.'nın şoförlük yaptığı minibüse aldığı genç bir kızı benzin dökerek yaktıktan sonra Çamalan köyündeki Alman Mezarlığı yakınındaki Cin Deresi'ne attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından Suphi A., babası Necmettin A., ile Fatih G., sağlık kontrolü için Tarsus Devlet Hastanesi'ne getirildiler.

Jandarma ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, hastanede bulunan kalabalık cinayet zanlılarına saldırarak linç etmek istediler. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polis ve Jandarma ekipleri tarafından kordon oluşturularak hastaneden çıkarıldı. Şüphelilerden Suphi A.'nın jandarmada, Necmettin A. ile Fatih G.'nin ise polisteki sorgusu devam ediyor.

Cesedi yakılmış halde bulundu

Belirtilen yerde arama yapan jandarma ekipleri kendisinden 3 gündür haber alınamadığı için hakkında kayıp başvurusu yapılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Arslan'ın cesedini yakılmış halde bulundu.

Arslan'ın cenazesi yapılan inceleme sonrası otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Bu arada, genç kızın Tarsus'taki bir alışveriş merkezinden çıktıktan sonra il merkezindeki evine dönmek için minibüse bindiği ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.