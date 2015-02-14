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Kadınlar Özgecan Aslan için eylemde

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın yakılarak öldürülmesine karşı kadınlar sokakta olacak

14 Şubat 2015 14:19

Mersin’in Tarsus ilçesinde öldürüldükten sonra yakılarak suya atılan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın cenazesi bugün Mersin’de gerçekleşecek. Kadın dernekleri ve sivil toplum örgütleri Özgecan Aslan’ın öldürülmesine karşı yaşam hakları için eylemler düzenliyor.

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için saat 19.00’da Kadıköy Boğa heykeli önünde toplanacak. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu saat 13.30’da Fransız Konsolosluğu önünde olacak.

Adana Kadın Platformu saat 17.30'da 5 Ocak Meydanı'ndan İnönü Parkı'na yürüyüş gerçekleştirecek. 

 

Sosyal medyada tepkiler

 

Bianet'te yer alan habere göre, kadınlar sosyal medyada da #ÖzgecanAslan hashtagiyle kampanya başladı. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da “Kadın katliamına dur de. #ÖzgecanAslan” yazılı dövizle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak kampanyaya destek verdi.

 

Ne olmuştu?

 

Üç gündür kayıp olan Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'nci sınıf öğrencisi Özgecan Aslan’ın yanmış halde cesedi bulundu. Üç sanık yakalandı.

Aslan, Çarşamba akşamı bir arkadaşıyla minibüse binmiş, arkadaşının yolda inmesinin ardından o yola devam etmişti.

Aslan’dan haber alınamaması üzerine ailesi Çarşamba gecesi polise kayıp başvurusu yaptı.

Kayıp başvurusundan önce Tarsus- Mersin- Adana arasında yolcu taşıyan minibüsün sürücüsü Suphi A. (26) jandarma noktasında durarak otoyola nasıl çıkacağını sordu. Jandarmalar, tarif ettikleri yol yerine ormana giden minibüsü durdurdu. Suphi A., babası Necmettin A. (50) ve Fatih G.’nin (20) bulunduğu minibüste kan izine rastlandı. Suphi A.,iki yolcunun kavga ettiğini, o yüzden lekelerin olduğunu öne sürünce üç şüpheli, serbest bırakıldı.

Jandarma, Özgecan Aslan’ın kayıp bilgisi üzerine minibüsü tekrar aramaya başladı. Tarsus’ta yapılan yol kontrolünde minibüs, içinde Necmettin A. ve Fatih G. ile birlikte ele geçirildi. Aramada bulunan bir şapka, Özgecan’ın babası Mehmet Aslan’a gösterildi. Baba Aslan, şapkanın kızına ait olduğunu söyleyince sorgulanan Necmettin A. ve Fatih G., genç kızı bıçaklayarak öldürdüklerini, cesedini benzin döküp yaktıklarını, sonra da Çamalan köyü Alman Mezarlığı yakınındaki Cin Deresi yatağına attıklarını itiraf etti. Üçüncü sanık da dün gece yakalandı

 

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