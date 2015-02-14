Özgecan Aslan'ın tabutunu kadınlar taşıdı

Tarsus'ta hunharca öldürülen Özgecan Aslan'ın az önce cenaze namazı kılındı. Kadınlar Özgecan'ın tabutunu kendileri taşırken Mersin Büyükşehir Belediyesi de Sevgililer Günü dolayısıyla şehirde yapılacak tüm programları iptal etti.

Namazdan önce cemaati davet eden hoca, "Kadınlar lütfen geriye doğru çekilsinler" ricasında bulundu. Ancak camiye akın eden yüzlerce kadın, hocayı dinlemedi, namaz kılınırken ön saflarda durdu. Hatta Özgecan'ın tabutunu da kimseye bırakmayarak omuzlarında kendileri taşıdı.

‘Mersin'de tüm programlar iptal etti’

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Özgecan Aslan’ın hunharca öldürülmesi nedeniyle Sevgililer Günü dolayısıyla düzenleyeceği toplu nikah töreni kapsamında gerçekleştireceği tüm programları iptal etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, ailesinin kayıp ilanı vermesinden iki gün sonra dün cesedi Tarsus ilçesi Çamalan mevkiinde yakılmış halde bulunan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen toplu nikah töreni bünyesinde gerçekleşecek olan bütün etkinliklerin iptal edilerek, ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Açıklamada, “Önceki gün hunharca bir cinayet sonucu öldürülen Özgecan Aslan’ın üzüntüsünü milletçe yaşarken, daha önce duyurusunu yaptığımız etkinliklerin yapılması düşünülemezdi. Yaşadığımız acıdan ve üzüntüden dolayı, toplu nikah töreni bünyesinde gerçekleşecek olan bütün etkinlikler iptal edildi ve ileri bir tarihe ertelendi. Bu bağlamda genç kızımız Özgecan Aslan’a Yüce Allah’tan rahmet dilerken, kederli ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz” denildi.

‘Bu elim olayı şiddetle, lanetle ve nefretle kınıyoruz’

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da Özgecan Aslan için bir taziye mesajı yayınladı. Başkan Kocamaz yayınladığı mesajda şunları keydetti: “Geçtiğimiz gün kentimizde meydana gelen hunharca ve haince saldırı sonucu hayatını kaybeden kızımız Özgecan Aslan’ın katledilmesi bütün milletimizi olduğu gibi bizi de derin üzüntüye boğmuştur. Beklentimiz bu cani ya da canilerin bir an evvel yakalanıp hak ettikleri cezaya çarptırılmasıdır. Bu elim ve hunharca olayı şiddetle, lanetle ve nefretle kınıyoruz. Kesinlikle bu tür canilerin insanlıkla bir alakası olduğunu da düşünmüyoruz. Kızımız Özgecan’a Yüce Allah’tan rahmet dilerken, başta ailesi olmak üzere, Mersinimize ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz.”