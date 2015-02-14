Vahşice öldürülen Özgecan cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı; tecavüze direnince defalarca bıçakladı

2 gündür aranan ve cesedi bir dere yatağında yanmış olarak bulunan Özgecan'ın katil zanlıların ifadelerine göre, minibüs şoförü Suphi A., Özgecan'a tecavüz etmeye kalkınca genç kız direndi. Suphi A. önce bıçakladı sonra da başına demir çubukla vurdu. Babası ve arkadaşından yardım istedi. Özgecan’ın cansız bedenini ormanlık bir alanda yaktılar.

Mersin Tarsus’ta yaşayan Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Özgecan Aslan’a (20) ulaşamayan ailesi, çarşamba gecesi polise başvurdu. Özgecan aranırken, önceki akşam Tarsus- Mersin- Adana arasında yolcu taşıyan minibüsün sürücüsü Suphi A. (26) jandarma noktasında durarak otoyola nasıl çıkacağını sordu. Jandarmalar, tarif ettikleri yol yerine ormana giden minibüsü durdurdu. Suphi A., babası Necmettin A. (50) ve Fatih G.’nin (20) bulunduğu minibüste kan izine rastlandı. Suphi A., 2 yolcunun kavga ettiğini, o yüzden lekelerin olduğunu öne sürünce 3 şüpheli, serbest bırakıldı.

Önce şapkası bulundu

Jandarma, Özgecan Aslan’ın kayıp bilgisi üzerine minibüsü tekrar aramaya başladı. Tarsus’ta yapılan yol kontrolünde minibüs, içinde Necmettin A. ve Fatih G. ile birlikte ele geçirildi. Aramada bulunan bir şapka, Özgecan’ın babası Mehmet Aslan’a gösterildi. Baba Aslan, şapkanın kızına ait olduğunu söyleyince sorgulanan Necmettin A. ve Fatih G., genç kızı bıçaklayarak öldürdüklerini, cesedini benzin döküp yaktıklarını, sonra da Çamalan köyü Alman Mezarlığı yakınındaki Cin Deresi yatağına attıklarını itiraf etti.

Arkadaşı teşihis edemedi

Dün sabah yapılan aramada, şüphelilerin gösterdiği yerde, yanmış kadın cesedi bulundu. Hastaneye getirilen ceset, Özgecan’ın Tarsus’ta en son birlikte görüldüğü kız arkadaşına gösterildi. Cesedi teşhis edemeyen genç kız, kıyafetlerin arkadaşına ait olduğunu söyleyip fenalık geçirdi.

Katil zanlıları linç edilmek istendi

Cinayetle ilgili araştırmasını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, firari Suphi A.'yı saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin yakınlarında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli önce sorgulanlak için emniyete götürüldü. Burada işlemleri yapılan Suphi A., babası Necmettin A., ile Fatih G., sağlık kontrolü için Tarsus Devlet Hastanesine getirildiler.

Jandarma ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, hastanede bulunan kalabalık cinayet zanlılarına saldırarak linç etmek istediler. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polis ve Jandarma ekipleri tarafından kordon oluşturularak hastaneden çıkarıldı. Şüphelilerden Suphi A.'nın jandarmada, Necmettin A. ile Fatih G.'nin ise polisteki sorgusu devam ediyor.

‘Alışverişten dönüyorduk’

Güçlükle sakinleştirilen genç, şunları anlattı: “Çarşamba günü saat 13.30’da okuldan birlikte çıktık. Alışveriş merkezinde yemek yedik, akşam minibüse bindik. Ben yolda indim, o da evine gitmek üzere devam etti.” Aslan ailesi de cesedin kızları Özgecan’a ait olduğunu, minibüste bulunan kıyafetlerinden teşhis etti. Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapılan Özgecan Aslan, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Gözyaşları içerisinde alınan genç kızın naaşı cenaze aracıyla Mersin’e götürüldü.

DNA testi belirleyecek

Yüzüyle birlikte vücudunun bir bölümü yanan cesedin kesin olarak Özgecan Aslan’a ait olduğunu belirlemek için aile fertlerinden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırma yapılacak.

'Minübüste tecavüze kalkıştı, bıçağını çıkarıp Özgecan’a defalarca sapladı'

Sorguya alınan 2 şüpheli cinayeti itiraf edip cesedi attıkları yeri gösterdi. Çamalan Köyü Alman Mezarlığı yanında ormanlık bölgede Cinderesi yatağında yüzü ve vücudunun bir bölümü yanmış halde bulunan cesedinin kayıp Özgecan Aslan’a ait olduğu belirlendi. Aranan cinayet şüphelisi Suphi A. da polis ve jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. Linç edilmek istenen ve yüzünde tecavüze kalkıştığı Özgecan’ın tırnak izleri bulunan Suphi A. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda, diğer 2 şüpheli ise Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı.

Türkiye’yi ayağa kaldıran vahşetin kurbanı Özgecan Aslan toprağa verilirken, olaydaki sır perdesi de aydınlanmaya başladı.

Şüphelilerin ilk ifadeleri ve elde edilen delillere göre olay şöyle gelişti:

Çağ Üniversitesi öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin’deki evine gitmek için bir arkadaşıyla halen Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanan cinayet şüphelisi şoför Suphi A.'nın minibüsüne bindi. Tarsus’ta oturan arkadaşı inince Özgecan minibüste tek yolcu kaldı.

Şoför Suphi A. Mersin’e D-400 karayolundan gitmesi gerekirken güzergah değiştirerek Tarsus- Mersin Otoyolu doğru saptı. Sürücünün güzergahını değiştirmesinden 'kaçırılıp başına kötü bir şey geleceğini’ anlayınca tepki gösteren Özgecan, onunla tartıştı. Yola devam edip minibüsü tenha bir yerde durduran Suphi A.'nın tecavüze kalkıştığı Özgecan, yanında taşıdığı biber gazını sıkarak karşı koydu. Boğuşma sırasında Özgecan, Suphi A.'nın yüzüne tırnaklarını geçirip direndi. Şoför Suphi A., bıçağını çıkarıp Özgecan’a defalarca sapladı ardından araçta bulunan demir çubukla vurarak öldürdü.

Suphi A., Özgecan’ı öldürdükten sonra cesediyle birlikte Tarsus’a dönüp babası Necmettin A. ve arkadaşı Fatih G.’den yardım istedi. Onlar da gelince birlikte Özgecan’ın cesedi ortadan kaldırmak için benzin alıp ormanlık bölgeye götürüp, Cinderesi’nde yaktı.

Tarsuslu varlıklı bir aileden olan Necmettin A.'nın kuyumcu olduğu, işleri bozulup iflas edince şoförlük yaptığı, kaçakçılık suçundan sabıkalı olduğu ve bir süre önce trafik kazasına karıştığı belirtildi.

'Bu hakkın yerde kalmamasını istiyorum. İdam edilsin'

Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan, "Bir dolmuşa binip de evine gelirken bu katliamın olmasına benim aklım ermiyor, akıl sır erdiremiyorum. Kızımın tek hatası dolmuşa binip evine gelmek mi" dedi.

Aslan, kızı için Mersin Şehir Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreni öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının katil zanlılarının en büyük cezayı almasını istediğini söyledi.

"Masum bir kızın ölmesine neden olanların benim kızımdan beter olmasını istiyorum" diyen anne Aslan, şöyle devam etti:

"Bu hakkın yerde kalmamasını istiyorum. İdam edilsin, işkence edilsin. Özgecan melek gibi kalbi temiz, yüreği temiz, her konuda herkese iyilik yapan bir insandı. Okuyup adam olma hedefleri vardı. Psikolojiyi bitirip kendine iş yeri açmak hedefiydi. Hep çalışıyordu ve çok başarılıydı ama yapamadı maalesef. Bir dolmuşa binip de evine gelirken bu katliamın olmasına benim aklım ermiyor, akıl sır erdiremiyorum. Kızımın tek hatası dolmuşa binip evine gelmek mi?"



Kızını en son okula yolcu ettiği sabah gördüğünü anlatan Aslan, "Sabah sütünü verdim, harçlığını verdim gitti. Üç gün önce telefonu bozuktu. Arkadaşının telefonundan ablasına 'Annem merak etmesin 20.00'de Mersin'de olacağım' diye mesaj atıyor. Bekliyorum, bekliyorum gelmiyor. Saatler geçti gelmeyince gece karakola 'kızım kayıp, kaçırdılar mı' diye başvuruda bulundum. Kimliğini verdim, araştırıyoruz dediler" diye konuştu.



Özgecan'ın ablası Beste de kardeşinin en son kendisine mesaj attığını kaydetti.