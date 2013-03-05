Erdoğan: İmralı tutanaklarını kimin sızdırdığını yakında açıklarız

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İmralı zabıtları'nın gazetelerde yayımlanması ile ilgili olarak eleştirilerini sürdürdü. Gazetecileri hedef alarak "köşelerinden o bildik yazarlar bize basın özgürlüğü dersi vermeye çalışıyorlar" diyen Erdoğan, "medya milli çıkarları ezecek kadar özgürse bizler de hissiyatımızı açıklamak için onlar kadar özgürüz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Balıkesir'de İmralı görüşmelerini yayınlayan gazeteye eleştirilerim oldu. Köşelerinden o bildik yazarlar bize basın özgürlüğü dersi vermeye çalışıyorlar, kimse kusura bakmasın medya milli çıkarları ezecek kadar özgürse bizler de hissiyatımızı açıklamak için onlar kadar özgürüz. Ama aynı zamanda sansürün de karşısında onlardan önce durduk ve dururuz. Bakın bize istediklerini söylüyorlar. Ben şunu söylemekten hiç çekinmiyorum: İstismarcılara koz verecek böyle bir yayını yapanlara da sessiz kalamayız. Gitsinler İngiltere'ye, ABD'ye baksınlar bu özgürlükler nasıl..."

"10 yıl boyunca olduğu gibi biz bu yolda milletimizle birlikte yürüyoruz. CHP ile MHP ile BDP ile değil... Onlar yıkmaya çalışsın biz kanın durması için yürümeye devam edeceğiz. Biz son noktayı koyuncaya kadar ortadaki her bilgi dedikodudan öte geçmez. Bu sızdırmanın nasıl olduğunu da en kısa zamanda ortaya koyarız. Kimin ne dediğine değil bizim ne dediğimize bakın. Sürecin hassasiyeti nedeniyle biz az konuşuyoruz çok iş yapıyoruz. Önüne gelen konuşursa bu işte baltayı taşa vururuz. Aziz milletimden biz sadece dua bekliyoruz."