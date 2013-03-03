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Arınç: İmralı tutanakları yayınlandı diye geri dönmeyeceğiz

Bülent Arınç: Tutanakların yayınlanmış olması, hepsi beklenen, muhtemel, bu yola çıkınca karşı karşıya geleceğimizi beklediğimiz olaylardır

03 Mart 2013 11:15

'Geri dönecek noktada değiliz'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İmralı tutanaklarının yayınlanmasını eleştirdi ve "Hiçbirimiz şaşırmadık ama böyle bir olay karşısında, geri dönecek noktada değiliz" dedi.
 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 'çözüm süreci'ne ilişkin, "Geri dönecek noktada değiliz" dedi.

Arınç, AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Bursa Teşkilat İçi Eğitim Programı'nda, bir konuşma yaptı.

Konuşmasında İmralı görüşmeleri ve çözüm sürecine değinen Arınç, Öcalan'ın süreçte önemli bir aktör olduğuna işaret etti.

Arınç, hükümetin ellerindeki fırsatları iyi değerlendirdiğini belirterek şöyle devam etti:

''Cezaevinde, İmralı'da ömrünü geçirmekte olan bir kişi, olumlu yönde etkilenip, onun da talimatlarıyla olumlu bir sonuç alınabilecek noktaya gelirsek, bundan Türkiye fayda görür. Bu imkanı denememiz lazım.

Başladı ve şimdi ikinci heyet gitti, dün de bazı gazetelerde, bazı şeyler yayınlandı. Paris'te ortaya çıkan olay, Türkiye'de lokal olarak bazı yerlerde askerimize ve polisimize saldırılar ve şimdi de bir gazetede bu tutanakların yayınlanmış olması, hepsi beklenen, muhtemel, bu yola çıkınca karşı karşıya geleceğimizi beklediğimiz olaylardır.

Hiçbirimiz şaşırmadık, Allah beterinden saklasın. Ama böyle bir olay karşısında, geri dönecek noktada değiliz. Engelleyeceklerdir, yeri gelecek Kandil engelleyecektir, çünkü silahla doğmuş, silahla ayakta kalacağına inanan bir grup var orada. Unutmayalım sadece bu teröristler ellerindeki silahla adam öldürmüyorlar, dünya uyuşturucu trafiğini de kontrol ediyorlar.

Milyar dolarların, unutmayalım sadece bu Kandil'deki insanlardan değil bu örgüt. Hem bölgede hem de biraz daha uzaklarda dış ülkelerden de desteği var. Onlar da siyasi amaçlarla Türkiye'nin daha çok zorlanmasını, üzülmesini, yerinde saymasını isteyen, siyasi amaçları olabilir. Tek bir kişi veya bir grup yok karşımızda yedi düvelle bu işi mücadele ederek çözmek istiyoruz.''

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