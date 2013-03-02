İmralı tutanaklarını sızdırdığı iddia edilen Tan: Aslanlar köstebek olmaz

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, çözüm sürecindeki görüşmelere ait olduğu öne sürülen tutanakların kendisince basına verildiği iddialarını yalanlayarak, ''Aslanlar söyleyeceğini doğru dürüst söyler. Bir şeyi yapacaksa pençesini vurur alır. Çakallar ayaklarını denk alsın'' dedi.

Irak'ın kuzeyinde temaslarda bulunan BDP heyeti, Süleymaniye'den Erbil'e geçti. Heyette bulunan Diyarbakır Milletvekili Tan, çözüm sürecindeki görüşmelere ait olduğu ileri sürülen tutanakların kendisince basına verildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Tan, ''Aslanlar, köstebek olmaz, çakallara selam. Aslanlar söyleyeceğini doğru dürüst söyler. Bir şeyi yapacaksa pençesini vurur alır. Çakallar ayaklarını denk alsın'' diye konuştu.

Süleymaniye'den Erbil'e geçen BDP heyetine, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de katıldı.

BDP'lilerin Erbil'de basın toplantısı yapacağı belirtiliyor.

