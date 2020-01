Eyüp Can, Namık Durukan'ın İmralı tutanaklarını nereden aldığını yazdı

Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can, “İmralı zabıtları”nı elde eden Milliyet gazetesi muhabiri Namık Durukan’ın BDP Genel Merkezi’nde herkesi çok iyi tanıdığını belirterek, fotokopi makinesinden kendisi için bir örnek aldığını söyledi. Can, “BDP Genel Merkezi’nde görüşme notları fotokopi makinesinde çoğaltılması için iki kişiye teslim edilmiş. Namık BDP’yi yakından takip eden bir gazeteci olduğu için notların genel merkeze ulaştığını duymuş ve hemen genel merkez binasına gitmiş. Çaycıdan fotokopiciye partide herkesi çok iyi tanıdığı için fotokopi makinesinden bir kopya da kendisi için almak hiç zor olmamış” dedi.

Eyüp Can, Milliyet gazetesinin tutanakları yayımlamasıyla ilgili olarak da, “Milliyet’in yaptığı gazetecilik, dünyanın her yerinde gazetecilik. Ama ‘barış gazeteciliği mi’ işte o tartışılır. Olmak zorunda mı? Bu bir tercih” ifadelerine yer verdi.

Eyüp Can’ın “Namık Durukan o haberi nasıl aldı?” başlığıyla yayımlanan (5 Mart 2013) yazısı şöyle:

Namık Durukan o haberi nasıl aldı?

İmralı görüşmesini ilk yazan gazetecilerdenim.



Kim ne derse desin Namık Durukan’ın Milliyet’te yayımlanan İmralı görüşmesi haberi bu yılın en önemli haberlerinden.



Kıskançlık yapmaya da komplolar eşliğinde işi gazetecilik olan bir arkadaşımıza iftira atmaya da hiç gerek yok. İlk gün de söyledim Milliyet’in bu çok önemli haberi sunum şekli sorunlu. İki açıdan sorunlu…



Bir, haberin dili.

İki, konuyla alakasız kişi ve konuların kullanımı.



Keşke Milliyet daha titiz davransaydı. O zaman bu haberiyle hem barış sürecine daha fazla katkı yapardı hem de gereksiz tartışmalarla sürecin gölgelenmesine müsaade etmemiş olurdu.



Ama olmadı. Olmayınca da başladı komplolar eşliğinde kelle avcılığı! Gerek yok, gerçekten gerek yok. Çünkü hayat komplolardan ibaret değil.



Gazetecilik açısından konuyu tartışabiliriz… Milliyet’in yaptığı gazetecilik, dünyanın her yerinde gazetecilik. Ama ‘barış gazeteciliği mi’ işte o tartışılır. Olmak zorunda mı? Bu bir tercih…



Kıta Avrupa’sı ile Anglosakson gazetecilik arasında yıllardır süregiden bir tartışmadır.



Gazetecinin esas önceliği ve görevi ‘her ne pahasına olursa olsun kamuoyunu aydınlatmaktır’ der biri, bir diğeri haberin sonuçlarına da bakar.



Milliyet sonuçlarına değil haberin kendisine öncelik verdi, yani Anglosakson anlamda gazetecilik yaptı. Bunu yaptı diye çarmıha mı gerilecek?



Demokratik bir ülkede asla…



En fazla “Hem ‘barış gazeteciliği’ yapıyorum diye hava atıyorsun hem de sonuçlarını dikkate almadan hayli sorunlu bir sunumla gazetecilik yapıyorsun” diye eleştirilebilir, hepsi bu. Herkes barış ister ama gazeteciliğin de siyasetin de önüne koşulsuz barışı koymak kolay değildir.

Gazetecilik şehveti ile barış şerefi her zaman denk düşmez.



Aynı şekilde oy kaygısıyla barış yapma arzusu da her zaman at başı gitmez. İşte o noktada çok kritik bir seçim yaparsınız.



Ama bilirsiniz ya da bilmelisiniz tek bir doğrusu yoktur bu seçimin.



Gelelim şu sızıntı meselesine. Günlerdir herkesin sorduğu soru aynı…



‘Namık’a o notları kim sızdırdı?’



AK Parti de BDP de Kandil de çok kızgın.



İlk gün de yazdım, notlar ne AK Parti’den ne de MİT’ten çıktı.



Kaynak BDP ama nasıl sızdığı soru işareti.



Ahmet Türk açıkça parti olarak asla böyle bir şey yapmayacaklarını, görüşme notlarının basına sızdırılmasını ‘ahlaksızlık’ olarak gördüklerini açıkladı.



Parti olarak bir eksiklik ve sorumlulukları varsa özür dileyeceklerini de söyledi.



Aslında nasıl sızdığını bulmuşlar ama emin olmak istiyorlar.



Onca komplo teorisi üretildi.



Altan Tan dahil birçok siyasetçi zan altında bırakıldı.



‘Karanlık eller, kirli operasyon, şantaj, sabotaj, provokasyon…’



Oysa şu an itibariyle BDP yönetiminin vardığı sonuç şu:



BDP Genel Merkezi’nde görüşme notları fotokopi makinesinde çoğaltılması için iki kişiye teslim edilmiş. Namık BDP’yi yakından takip eden bir gazeteci olduğu için notların genel merkeze ulaştığını duymuş ve hemen genel merkez binasına gitmiş.



Çaycıdan fotokopiciye partide herkesi çok iyi tanıdığı için fotokopi makinesinden bir kopya da kendisi için almak hiç zor olmamış.

Sonrası malum…



Tekrar ediyorum; Milliyet de Namık da çok başarılı bir habere imza attı. Gazetecilik açısından Milliyet’in haberi sunum şekli tartışılır ve bence samimi bir biçimde tartışılmalıdır…



Mesela konuyla alakasız bir biçimde notlarda yer alan kişi ve konulara dokunulmazken Milliyet yazıişleri notlarda adı geçen başka isimleri neden çıkardı?



Sakın Milliyet yazdığı için olmasın? Milliyet’in bazı isimleri notlardan çıkarırken diğerlerini neden çıkarmadığı, bağlamından kopuk notların neden doğru bir kontekste oturtulmadığı sorgulanabilir ama komplo teorisi eşliğinde kelle avcılığı yaparak değil.

Gültan Kışanak'tan 'sızdırma' yorumu

BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, yaptığı açıklamada, "Bu haberi yapan muhabir, metni hangi yolla temin ettiğini, metnin üzerinde bir değişiklik yapılıp yapılmadığını, meslek ahlak kurallarına uygun olup olmadığını en iyi o biliyordur. Partimizden bir sızdırma kesinlikle söz konusu değildir" demişti.

Gültan Kışanak şunları söylemişti:

"Bu konuyu aslında kamuoyunun gündeminden düşürmek gerekiyor. Oldukça anlamsız bir tartışma olarak görüyorum. O nedenle uzun uzadıya bir değerlendirme yapmayacağım. Çok açıktır ki, bizim partimizin böyle bir yaklaşımı asla söz konusu olamaz. Bir sızdırma, partimizden herhangi bir arkadaşımızın böyle bir metni tanzim etme, bir yerlere verme gibi bir yaklaşımı asla söz konusu olamaz. Bunu, haberi yapan muhabir arkadaşımız da biliyordur. Böyle bir metni hangi yollarla temin ettiğini, bu metnin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını herhalde en iyi kendisi biliyordur. Bizim partimizden sızdırma ile ilgili herhangi bir faaliyet olmamıştır."