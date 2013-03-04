Ali Bulaç: İmralı tutanaklarını AKP'ye çok yakın bir çevre sızdırdı

Zaman yazarı Ali Bulaç, Milliyet gazetesinde yayımlanan İmralı tutanaklarını "AKP bünyesinde bir çevrenin sızdırdığını" iddia etti. Bulaç, "Bu sızdırma dışardan yapılmıyor. Hükümete, AKP'ye çok yakın olan, onunla ilişkili, içiçe bir çevre tarafından sızdırma yapıldı. (...) Eğer arıyorsak çok yakınlarda aramak gerekir" dedi.

STV'de canlı yayına katılan Zaman yazarı Bulaç, hükümetin "İmralı tutanaklarıını kim sızdırdı" sorusuna yanıt bulmak için kendi içine bakması gerektiğini söylerken, sızdırılan metin ile Milliyet'in yayınladığı metnin de aynı olmadığını söyledi. "Gazetede yayınlanan metnin önemli bazı ilaveler ile andıçlandığını" savunan Bulaç, "tepki çeken provaktif bölümlerin de bu ilaveler olduğunu" açıkladı. Ali Bulaç, BDP-PKK tarafı kadar hükümet içinde de çözüm karşıtı odaklar olduğunu söyledi.

'Sızdırılan metin ile yayınlanan metin farklı, andıç var'

Gazeteciler.com'da yayımlanan habere göre, Ali Bulaç, İmralı tutatanaklarına dair yaptığı değerlendirmenin devamında şunları söyledi:

"Gazetede yayınlanan metin, sızdırılan metin değil. Sızdırılan metin ile gazetede yayınlanan tutanak arasında önemli farklar var. Andıç var, epey ilaveler yapılmış. Zaten oraya sızdırılmasının nedeni de metni sızdırmak değil. Çünkü Hükümet ve PKK-BDP tarafı zaten toplumu sürekli bilgilendiriyor. Orada aslolan andıç bölümleriydi ki ilave edilen ve provokatif olan bölümler de bunlardı."

'Tutanakları AKP bünyesinde bir odak sızdırdı'

"Bir kere şunu kesinlikle söylemek lazım. Bu sızdırma dışardan yapılmıyor. Kesin olarak bu dışardan yapılan bir sızdırma değil. Hükümete, AK Parti'ye çok yakın olan, onunla ilişkili, içiçe bir çevre tarafından sızdırma yapıldı. AK Parti bünyesinde bir çevrenin yaptığı bir sızdırma var. Ulusalcılar değil, MİT değil, BDP değil... Bu metin bir şekilde verildi, metni işleyen irade çok tanıdık, aşina ve partiye çok yakın. Eğer arıyorsak çok yakınlarda aramak gerekir."

'Nenden yaptıkları karmaşık ama maksat hasıl olmadı'

"Neden yaptıkları çok karmaşık bir konu. Bir şeyler istedikleri bir şeyleri hedefledikleri açık. Ama maksat hasıl olmadı. Hem hükümet hem PKK-BDP tarafında sorunun çözülmesini istemeyen odaklar var."