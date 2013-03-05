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Politika

Mehmet Ali Şahin: İmralı zabıtları habercilik; Namık Durukan görevini yaptı

Şahin, ‘niye böyle bir haber yaptın’ diye bir değerlendirmeyi doğru bulmadığını belirtti

05 Mart 2013 17:06

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "İmralı tutanakları"nın yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada “Gazeteci arkadaşımızın basın özgürlüğü bağlamında yapmış olduğu bir haberciliktir. Arkadaşımızı ‘niye böyle bir haber yaptın’ diye değerlendirmeyi doğru bulmam, kişisel olarak. Namık Durukan bey görevini yapmıştır” dedi.

Şahin, "Gelinen noktada barışın sağlanması için her kesimin hassasiyet göstermesi gerekir" dedi. "Sorunu çözebilmek için attığımız barışçıl adımlar birileri tarafından sabote edilmek isteniyor" diyen Şahin, "bu tür girişimler bizi hedefe varmaktan alıkoyamaz" dedi.

Haberin kimden alındığı konusunda kendilerinin de bilgi sahibi olduğunu ancak bunu açıklamanın kendilerine düşmeyeceğini dile getiren Şahin, şunları söyledi:

“Böylesine Türkiye için önemli bir çözüm sürecinde o tutanakların kim tarafından verildiği kamuoyunca tartışılıyor. Haberi yazan muhabir arkadaşımız, Namık Bey görevini yapmıştır. Kim eline bu tür nitelikli konuyu geçirirse yayınlar, Namık Durukan da bunu yapmıştır. Haber, bu sürecin şeffaf şekilde yürümesini düşünen biri tarafından verilmiş olabilir. Bu amaçla verilmişse bu kişinin çıkıp mertçe ‘ya bunu ben verdim ama şu sebeple verdim’ demesini bekliyorum.”

 

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