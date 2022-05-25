Kızılbük Koyu: Marmaris Belediyesi topu çevre il müdürlüğüne attı; şirket patlayıcı iddiasını yalanlamadı, “Bakir ve ağaçlıklı bir alan değildir” dedi

T24 Haber Merkezi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızılbük Koyu’na 30 yıl önce başlatılan ve sonrasında Sinpaş GYO’ya satılan otel-devremülk projesi tepkilere rağmen devam ediyor. Bölgeden gelen son görüntüler doğa talanın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde Marmaris’in Milli Park Alanı içindeki Kızılbük Koyu'nda iş makinalarının çalıştığı görünüyor. Yoğun toz bulutunun göründüğü alanda dinamit patlatıldığına ilişkin de görüntüler geldi.

Marmaris Kent Konseyi’nin resmi Twitter hesabından söz konusu görüntüler “İmdat. Marmaris’in Milli Park Alanı içindeki el değmemiş koylarını beton yığınına çevirmek için dinamit patlatıyorlar” notuyla paylaşıldı.

Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin, söz konusu görüntüler hakkında T24'e konuştu; şirketin bölgede dinamit attığını inkar etmediğini belirtti; "Adamlarda şöyle bir şey var zaten, 'atarız cezasını kesersiniz veririz veya iptal ettiririz' kafasındalar" dedi.

Marmaris Belediyesi'nden dinamit patlatıldığı iddialarına ilişkin açıklama geldi. T24'e yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanan ve haberlere de konu olan ‘dinamitle patlatma’ işlemi için ise firmaya 17.02.2022 tarihinde Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. Müdürlük tarafından ilgili firmanın başvurusu üzerine ‘incelenmiş ve uygun bulunmuştur’ belgesi düzenlenmiştir" denildi.

Kızılbük koyundaki inşaat için Kızılbük GYO'dan da açıklama geldi. Dinamit iddialarının yalanlanmadığı açıklamada, “Tüm inşai faaliyetler ilgili kurumların izinleri ile yapılmaktadır” denildi.

“Sinpaş’ın Milli Park bölgesinde hukuk, kanun dinlemeden diktiği ucube!”

Tepkilere neden olan Sinpaş yapısının son halini sosyal medyada paylaşan bir diğer hesap da Kazdağları İstanbul Dayanışması oldu. Yapılan paylaşımda, “SİNPAŞ'ın Milli Park bölgesinde hukuk, kanun dinlemeden diktiği ucube denizden görüntülendi” denildi.

Öte yandan Birgün'ün aktardığına göre, geçen günlerde şirket projenin yolu için yaptığı çalışmada, denize inşaat malzemesi döktüğü iddiaları sonrası belediye ve bakanlığın bölgeye giderek tutanak tutulduğu öğrenildi.

Marmaris Kent Konseyi Başkanı: Belediye burada taraf, kentte bir sürü dedikodu var

Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin, söz konusu görüntülerle ilgili T24'e konuştu. "Karadan burayı görme şansınız yok hiçbir şekilde, bir tur dönüşünde bir arkadaşımız güm diye ses duyunca kameraya davranmış ve bu görüntüleri çekmiş" diyen Beytekin, şirketin bölgede dinamit attığını inkar etmediğini belirterek; "Adamlarda şöyle bir şey var zaten, 'atarız cezasını kesersiniz veririz veya iptal ettiririz' kafasındalar" diye konuştu.

"Belediye burada taraf" diyen Beytekin, "Bir sıkıntımız belediyenin kendisi zaten. Belediyeye ruhsat iptal davası da açtık zaten. Biz sadece ÇED iptal davası açmadık, aynı zamanda belediyenin verdiği ruhsat ve imara iptal davası açtık. O yüzden belediye bunlara herhangi bir ses çıkardığı yok, sıkıntımız o. Oradaki belediyelerin hiçbirine belediye ses çıkarmadı, sadece bu değil. Neden olduğunu bilemem, kentte bir sürü dedikodu var. Bir gayrimenkul yatırımına niye ses çıkarmazsınız siz? Nedeni bellidir. Bugüne kadar bu inşaat olmamış da bugün başlıyorsa atıl kalmış bir şey, bugün sen ona niye ruhsatını veriyorsun? Biz verilmemesi gerektiğini, orada bu ruhsatın yasal olmadığını iddia ediyoruz. Neden verilir böyle bir ruhsat? Belli neden verildiği, herkesin malumu. Bu işlerin nasıl olduğu belli. Belediye bunların karşısında değil" ifadelerini kullandı.

"Görevi kötüye kullanmaktan belediye başkanlığı, yardımcısı hakkında şikâyetmiz var"

Sinpaş'a verilen inşaat ruhsatının önceki belediye başkanı tarafından "yasal olmadığı" gerekçesiyle verilmediğini söyleyen Beytekin, şöyle konuştu:

"Öbürü yasal değil diyordu, bu arkadaş da bütün evrakları yasal ben vermezsem sıkıntı olur nedeniyle verdi. Öyle ifade ediyorlar kendilerini. Değişen hiçbir şey yokken, eski belediye başkanına niye Sinpaş gibi koca gayrimenkul yatırım ortaklığı dava edip de benim ruhsatımı vermiyor demesi, ne değişti yani? Hiçbir şey değişmedi. Ruhsat vermeseler bu inşaat başlayamazdı. Zaten inşaat ruhsattan önce başladı. Yasal olarak bir şikâyetimiz var, görevi kötüye kullanmaktan belediye başkanlığı, yardımcısı hakkında. Ruhsat olmadan inşaata nasıl başlıyorsunuz. Mahkemelere intikal etti bütün cevaplar."

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Beytekin sözlerine şöyle devam etti:

"Mahkemelerden henüz bir sonuç çıkmadı. Bilirkişi raporları girdi araya ÇED davasına. Bilirkişi raporu ikinci kez yine gereklidir çıktı. Mahkemeyi bekliyoruz. Biz acil yürütmeyi durdurma istedik, çünkü dinamit atılıyor. Bırakın bitki hayvan dokusunu kaya dokusu paramparça olduğu için acil yürütmeyi durdurma istedik. Ona mesela mahkeme itiraz süresi geçmediği için reddediyorum dedi. Ama adli tatilden önce karar verecek.

Burası milli park alanı. Milli park statüsü üstün bir koruma statüsüdür. Milli park alanında senin arsan var demek istediğini yaparsın anlamına gelmiyor. Çünkü orası bir milli park alanı. Arsa senin olabilir ama dinamit kullan, kayaları yok eti yerin yedi kat altına git, gökyüzüne çık, bunları yapamazsın. Neyse kuralı kaidesi ona göre davranmalısın. Ama bu insanlar istediğimiz gibi yaparız diyorlar. Belediyeden de ruhsatı almışlar, belediye itiraz etmiyor, kaymakamı itiraz etmiyor. Hiç kimse itiraz etmiyor. Kentte körler sağırlar birbirini ağırlar. Geçen sen inşaat yasağına uyulmadı. Bu sene 15’inde başlayan inşaat yasağı 17’sine ötelemişler. Düşünün yani bir şirket için 17 Haziran’a öteliyorsun tüm kendin inşaat yasağını. Ama belediye 1 Mayıs itibariyle bütün inşaatları bitirin diye bütün esnafa yazı dağıttı. Ama gelip de Sinpaş’a kimse engel olamıyor. Herkes bir şekilde işin içinde."

Belediyenin 21 Ocak tarihli açıklaması

Marmaris Belediyesi ise 21 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada, projenin ruhsatın 1987 yılında dönemin İçmeler Belediyesi tarafından verildiğini belirtti. Açıklamada, “Bölge 1996 yılında ilan edilen Marmaris Milli Parkı’nın içinde kalsa da 31 Aralık 2020’de ‘Milli Parkı sınırları içinde kalan imar planı bulunan alanlarda onaylı planlar geçerli olacak, yoğunluk arttırıcı değişiklik yapılmayacaktır’ maddesi getirilince plan geçerli kalmış. Yasal zeminler çerçevesinde en son 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yazısı doğrultusunda bizim belediyemiz imar durum belgesi düzenlemiş” denilmişti.

Marmaris Belediyesi’nden yeni açıklama

Belediye tarafından T24'e gönderilen açıklamada, haberde de yer verdiğimiz, 21 Ocak tarihli açıklamanın aynısı olup, ek olarak şu bilgiler aktarıldı:

“Bu alan turizm tesis alanı ve konut alanı olup Emsal: 1.30 ve H maks: 24.50 m dir. Büyükşehir olmadan önce de yeni farklı tarihlerde mülga İçmeler Belediyesince imar durumları düzenlenmiştir.”

“Bahse konu inşaat ile ilgili başlatılan hukuki süreçler Belediye Başkanlığımızca takip edilmekte olup, yargı kararlarına göre de gerekli işlemler tesis edilecektir.”

‘Dinamitle patlatma’ işlemi için şubat ayında Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce izin verilmiş

Belediye, sosyal medyadaki görüntüler üzerine de şu açıklamayı yaptı:

“İçmeler Kızılbük mevkiinde özel bir firma tarafından devam eden inşaat ile ilgili Marmaris Belediye Başkanlığı’nın söz konusu alanda dinamitle patlatmaya izin verildiği iddia edilmektedir.

İçmeler Kızılbük mevkii 2518 parselde 1985 yılında mevzii imar planı yapılmış, bu plan 2005 yılında onanan İçmeler Revizyon Uygulama İmar Planı içerisine dahil edilmiştir. Marmaris Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyonu Planında da belirtildiği üzere ‘emsal artışı olmaksızın onaylı imar planı bulunan alanlarda onaylı planlar geçerli olacaktır’ maddesine dayanarak ilgili plan ve kanunlar ile anayasal eşitlik ilkesi çerçevesinde 2518 parseldeki inşaat için Marmaris Belediye Başkanlığınca yapı ruhsatları düzenlenmiştir.

Sosyal medyada yayınlanan ve haberlere de konu olan ‘dinamitle patlatma’ işlemi için ise firmaya 17.02.2022 tarihinde Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. Müdürlük tarafından ilgili firmanın başvurusu üzerine ‘incelenmiş ve uygun bulunmuştur’ belgesi düzenlenmiştir.

Öte yandan bahse konu inşaat ile ilgili başlatılan hukuki süreçler Belediye Başkanlığımızca takip edilmekte olup, yargı kararlarına göre de gerekli işlemler tesis edilmektedir.

Ancak kamuoyunda bilinçli veya bilinçsiz olarak yapılan yanlış bilgilendirmeler nedeniyle belediyemiz yasal olarak yapmak zorunda olduğu işlemler için ve de izin verme yetkisi olmadığı halde izin verdiği iddia edilen işlemler nedeniyle suçlanarak, suçsuz yere töhmet altında bırakılmaktadır.

Marmaris Belediyesi olarak herkese aynı mesafede ve anayasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bilirkişi raporunda katliam gözler önüne serilmişti Proje için 13 Ağustos 2021 tarihinde ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararı verilmişti. Marmaris Kent Konseyi, ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için yargı sürecini başlatmıştı. Bilirkişi raporunda, Sinpaş’ın Kızılbük koyuna inşa ettiği devasa tesis Milli Park’ı, kıyıyı, ormanı ve endemik türleri tahrip ettiği belirtilmişti. Ayrıca raporda yasaya aykırı pek çok şey bulunmuştu. Buna rağmen şirket inşaattı bitirme noktasına geldi. TIKLAYIN - Bilirkişinin Marmaris Kızılkum’a yapılan “Resort Otel ve Devremülk Projesi” raporu: “ÇED gerekli değildir” kararı uygun değil; doğa ve ekosistemde ciddi tahribat meydana gelmiş

Kızılbük GYO’dan açıklama geldi: Dinamit iddiaları yalanlanmadı, “tüm inşai faaliyetler ilgili kurumların izinleri ile yapılmaktadır” denildi

Kızılbük GYO, tepkilere neden olan devremülk inşaatıyla ilgili açıklama yaptı. “Proje süreciyle ilgili atılan tüm adımlar, ilgili resmi kurumların onayı ve izniyle yürütülmekte olup yasalara ve kamu vicdanına aykırı bir durum söz konusu değildir” denilen açıklamada, Marmaris Kent Konseyi’inin iddiaları yalanlandı.

“Konunun aslının medyaya yansıtıldığı gibi bir hukuksuzluk ve çevre katliamı olmadığını belirterek söz konusu iddialara karşı başlattığımız hukuki sürecin devam ettiğini ifade etmek isteriz” denilen açıklamada, ÇED sürecine anlatıldı; “Bilirkişi raporuna itirazlarımız üzerine, bilirkişi verdiği ek raporda ilk iddialarını büyük oranda geri çekmiştir. Bilimsellikten uzak ve yanlı olduğu için firmamız tarafından bilirkişiler aleyhinde suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

Şirket, objektif olmadığını iddia ettiği bilirkişi raporu için, “Tutarsızdır. Bilimsellikten uzaktır. Deliller ve kaynak bilgiler olmadan yorum yapılmıştır” suçlamalarını yaptı.

Dinamit kullanımı

Şirketin inşaatta dinamit kullanıldığı yönündeki iddiaları reddetmediği açıklamasında, “Projedeki tüm inşai faaliyet; kamu otoritelerince düzenlenmiş yapı ruhsatları çerçevesinde, parsel sınırları içerisinde devam etmektedir. Parsel sınırı dışında veya izinsiz bir çalışmamız söz konusu değildir” denildi.

Açıklamada, “Yapılan tüm çalışmalar gerekli önlemler alınarak ilgili kurumların izinleri ile yapılmaktadır. Temel kazılarında sert formasyona rastlanıldığından, 'Patlatma paterni, titreşim, gürültü ve toz emisyonu değerlendirme raporu' Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmuş, incelenmiş ve uygun bulunmuştur. Bunun dışında Emniyet Müdürlüğünden de gerekli izinler alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

"Bakir, el değmemiş ve ağaçlıklı bir alan değildir"

Öte yandan milli park sınırları içinde ağaçların kesildiğine ve doğanın katledildiğine dair iddialar için de “kesinlikle asılsızdır” denildi.

İnşaat faaliyetinin sürdüğü bölge için, “Bakir, el değmemiş ve ağaçlıklı bir alan değildir. Eski malik tarafından başlanmış ancak yarım bırakılmış ve yıllardır üzerinde ruhsatlı inşaatlar olan bir şantiye alanıdır” denildi.

Tarafımıza gönderilen açıklamalar aynen şöyle:

Sayın Yetkili, Kızılbük GYO’nun Marmaris İçmeler’de yürüttüğü devre mülk projesinin devam eden inşaatına yönelik gerçeği yansıtmayan haberleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Çeşitli sosyal medya hesaplarında #Marmaristenİmdat hashtag’i ile paylaşılan, Kızılbük GYO’nun Marmaris İçmeler’de yürüttüğü devre mülk projesine yönelik gerçeği yansıtmayan iddialara karşı gerçek ve resmi bilgileri kamuoyu ile bir kez daha paylaşmak isteriz. Proje süreciyle ilgili atılan tüm adımlar, ilgili resmi kurumların onayı ve izniyle yürütülmekte olup yasalara ve kamu vicdanına aykırı bir durum söz konusu değildir.

Marmaris Kent Konseyi’nin bazı üyeleri tarafından ortaya atılan iddialarla hem siz hem de sizin aracılığınızla kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. Konunun aslının medyaya yansıtıldığı gibi bir hukuksuzluk ve çevre katliamı olmadığını belirterek söz konusu iddialara karşı başlattığımız hukuki sürecin devam ettiğini ifade etmek isteriz. Bu yanıtların dışında kalan her türlü soru ya da ihtiyaç duyduğunuz bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz. Kamouyuna saygıyla duyurulur, Kızılbük GYO Yönetim Kurulu.

Medyaya yansıyan iddialarla ilgili olarak detaylı açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:

1.ÇED dava süreci:

Davacılar tarafından; Muğla ili, Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi, Kızılkum mevkii, 2518 parsel üzerinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılması planlanan Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk (205 odalı otel ve 1407 adet devremülk-konut) projesi ile ilgili olarak verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir kararının; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

Süreci:

08.07.2021 tarihinde “Çed Gerekli Değildir kararı” verilmiştir.

11.09.2021 tarihinde Muğla İli Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii 2518 sayı parsel “Marmaris Kızılbük Resort Otel ve devre mülk (205 Oda ve 1407 adet devre mülk (konut) projesine ilişkin olarak Muğla Valiliği tarafından verilen 08.07.2021 Tarihli “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir” kararına karşı, Muğla 3. İdare Mahkemesi 2021/ 1000 Esas Sayılı Dosyası idari işlemin iptali davası açılmıştır.

30.12.2021 tarihinde mahkeme heyeti, bilirkişiler ile saha keşfi yapılmıştır.

11.02.2022 tarihinde bilirkişi raporu mahkeme kaydına girmiştir.

Bilirkişilerce rapor mahkemeye sunulmadan 1 gün önce, bilirkişi raporu davacılar tarafından sosyal medyada paylaşılmıştır.

30.03.2022 tarihinde yürütmenin durdurulması isteminin reddine, oybirliğiyle kesin olarak karar verilmiştir. Bilirkişilerden ek rapor alınması yönünde karar vermiştir.

09.05.2022 tarihinde ek bilirkişi raporu mahkeme kaydına girmiştir.

Ek rapor mahkemeye sunulduktan sonra davacılar 2. Kez Yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuşlardır.

18.05.2022 tarihinde 2. Kez yürütmenin durdurulması isteminin reddine, oybirliğiyle kesin olarak karar verilmiştir.

Ek bilirkişi raporuna itiraz süremiz devam etmektedir. İtirazlarımızı mahkemeye sunacağız.

Bilirkişi raporuna itirazlarımız üzerine, bilirkişi verdiği ek raporda ilk iddialarını büyük oranda geri çekmiştir. Bilimsellikten uzak ve yanlı olduğu için firmamız tarafından bilirkişiler aleyhinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Mahkeme süreci devam etmektedir. Sanki mahkeme bilirkişi raporunu kabul etmiş ve mahkeme karara varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oysaki; mahkeme heyeti yürütmeyi durdurma talebini reddetmiş ve bilirkişi raporunu yeterli görmediği için ek bilirkişi raporu talep etmiştir. Bilirkişi raporu objektif değildir. Tutarsızdır. Bilimsellikten uzaktır. Deliller ve kaynak bilgiler olmadan yorum yapılmıştır.

2.Dinamitle patlatma:

gücünü Pek çok inşaatın hafriyat çalışmalarında iş makinalarının aşan zemin formasyonuna rastlanılması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu gibi durumlarda gerek ilgili idareler gerekse emniyet müdürlükleri tarafından düzenlenen özel izinlerle patlayıcı kullanılmasına izin verilir.

Projedeki tüm inşai faaliyet; kamu otoritelerince düzenlenmiş yapı ruhsatları çerçevesinde, parsel sınırları içerisinde devam etmektedir. Parsel sınırı dışında veya izinsiz bir çalışmamız söz konusu değildir.

Yapılan tüm çalışmalar gerekli önlemler alınarak ilgili kurumların izinleri ile yapılmaktadır.

Temel kazılarında sert formasyona rastlanıldığından, “Patlatma paterni, titreşim, gürültü ve toz emisyonu değerlendirme raporu” Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmuş, incelenmiş ve uygun bulunmuştur. Bunun dışında Emniyet Müdürlüğünden de gerekli izinler alınmıştır.

3.Milli park sınırları içinde ağaçların kesildiğine ve doğanın katledildiğine dair cevaplarımız:

İddialar tamamen asılsızdır. İddia edildiği gibi; -Projenin geliştirildiği parseller özel mülkiyet olup orman alanı değildir. Söz konusu projenin geliştirildiği parsellerin; kayalık ve çalılık bir formasyonu vardır. Ağaç yoğunluklu bir alan değildir. Önceki malik tarafından başlanmış olan yapının, 1987’den beri ruhsatı olup, kaba inşaatı 1993 yılında tamamlanmıştır.

Bakir, el değmemiş ve ağaçlıklı bir alan değildir. Eski malik tarafından başlanmış ancak yarım bırakılmış ve yıllardır üzerinde ruhsatlı inşaatlar olan bir şantiye alanıdır.

Marmaris Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planında Milli Parkı sınırları içinde kalan Devlet Ormanı dışındaki mülkiyet alanları, ölçek gereği gösterilemeyen mülkiyetler dahil, Kontrollü Kullanım Bölgesi içinde tanımlanmıştır. Onaylı imar planı bulunan alanlarda onaylı planlar geçerlidir.

-1986 yılından itibaren imar planları mevcuttur.

-1987 yılında ilk ruhsat alınmış ve otel binası inşaatına başlanmıştır.

-13.09.1989 tarihinde Marmaris ve çevresi turizm alanı ilan edilmiştir.

-21.06.1993 tarihinde otel binasının kaba inşaatı tamamlanmış ve temel üstü onayı alınmıştır.

-1996 yılında Marmaris milli park ilan edilmiştir.

-15.07.2005 tarihinde İçmeler yerleşim alanına ilişkin 1/5000 Nazım ve /1000 Uygulama İmar Revizyon Planı onaylanmıştır.

İlk imar planının onay tarihi olan 1986’dan bugüne kadar yapılaşma koşullarında bir değişiklik olmamıştır.

Söz konusu parseller, imar planlarının yapıldığı tarihlerden sonraki bir tarihte şirketimiz mülkiyetine geçmiştir.

4.Yangın ile ilişkilendirilmesine cevabımız:

ÇED Gerekli değildir Belge tarihi 08.07.2021’dir. ÇED sürecine çok daha önceki aylarda (mart ayı) başlanmıştır. Başvurularımız çevre ve şehircilik bakanlığının yayınladığı proje tanıtım dosyası eki belgelerde görülebilir.

Yangınlarla ilişkilendirmek kötü niyetlidir.

Bölgede meydana gelen üzücü yangınlarla mücadelenin ilk gününden itibaren tüm kurum ve kuruluşlara; makine, ekipman ve insan kaynağı desteği veren şirket, kurum olarak yangınla mücadelede aktif şekilde de rol aldı. Bu suretle özellikle yangından ciddi etkilenen bölge köylerinden yüzlerce teşekkür mesajı aldı.

5.150 dönüm tahsisli orman alanı:

Şirketimiz hiçbir zaman 150 dönümlü tahsisli orman alanında bir proje geliştirmemiştir. Projedeki tüm inşai faaliyet parsel sınırları içerisinde devam etmektedir. Parsel sınırı dışında bir çalışmamız söz konusu değildir.

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