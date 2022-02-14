Bilirkişinin Marmaris Kızılkum’a yapılan “Resort Otel ve Devremülk Projesi” raporu: “ÇED gerekli değildir” kararı uygun değil; doğa ve ekosistemde ciddi tahribat meydana gelmiş

Halk TV yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, Marmaris’teki yangından 5 gün sonra Muğla Valiliği’nin "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" raporu verdiği Kızılkum Mevkii'nde SİNPAŞ Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı'na ait “Kızılbük Resort Otel ve Devremülk Projesi” inşaatı için görevlendirilen bilirkişi raporuna dikkati çekti.

Raporda, ‘ÇED gerekli değildir’ kararının uygun olmadığı bildirildiğini aktaran Saymaz, Kızılkum'un doğal ve ekolojik değeri yüksek bir alan olduğuna işaret edilerek, "Keşifte çekilen fotoğraflardan görüleceği üzere doğa ve ekosistemde ciddi tahribat meydana gelmiştir. Çevreyi kirletmeyecek önlemler alınmamıştır" denildiğini kaydetti.

Saymaz’ın aktardığına göre, Kıyı Kanunu’na aykırı şekilde inşaat yapıldığı vurgulanan raporda, doğal yapıya en az zarar verecek şekilde önlem alınması gerekirken, ciddi zarar verildiği, ekolojik dengenin bozulmasına yol açacak tahribatların oluştuğu belirlendi. Öte yandan oda sayısının 1612 olduğu, ÇED yönetmeliğine göre konaklama tesisi sayıldığı anlatıldı.

“Flora ve faunaya ait canlıları koruma taahhütüne rağmen buna uyulmadığı, bitkilerin yok edildiği, faunaya ait habitatların tahribat gördüğü tespit edildi. İzinsiz ağaç kesildiği ve topoğrafyanın değiştirildiği saptanan” raporda şöyle denildi:

"Canlıların yaşamına zarar verilerek tahribata uğratılmış olduğu, taahhütlere rağmen gerekli önlem alınmadığından, tüm bunların biyolojik ve çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin bozulmasına ve yok olmasına neden olacağı..."

Saymaz, mahkemenin raporla aynı yönde karar vermesinin beklendiğini yazdı.

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