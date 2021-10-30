AKP'li milletvekilinin şirketi tarafından Kızılkum Koyu'nda proje çalışması başlatıldı!

Marmaris'in Kızılkum Koyu'nda 31 bin metrekarelik alanda proje çalışması başlatıldığı; Milli Park olduğuna dikkat çekilen koyda projenin sahibinin AKP Bitlis milletvekili Vahit Kiler'in şirketi Kiler GYO olduğu belirtildi.

Gazeteci Bahadır Özgür'ün kişisel sosyal medya hesabından aktardığına göre; Ege Denizi'nde yer alan Keçi Adası'nın tam karşısındaki yarımadasının Kızılkum Koyu'nda AKP'li Vahit Kiler'in şirketi Kiler GYO, plan ve proje geliştirme çalışmaları başlattı. "Marmaris'in bir cennet koyu daha tehlikede" diyen Özgür, AKP'li Kiler'in GYO'nun borsaya açıkladığı faaliyet raporlarında arsaların deniz sıfır olduğunun belirtildiğini aktardı.

Milli parkların 4 bölgeye ayrıldığını ve böylece yapılanmalar için yol açıldığını ifade eden Özgür'ün paylaşımları şu şekilde: