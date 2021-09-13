İsmail Saymaz: Dağda yangını söndürürken, yamaçtaki koya 'ÇED Gerekli değildir' raporu vermişler

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de yer alan bugünkü yazısında, Marmaris’teki yangından 5 gün sonra Muğla Valiliği’nin Kızılkum Mevkisi'nde “Kızılbük Resort Otel ve Devremülk Projesi” "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" raporu verdiğini ortaya koydu. Söz konusu duruma, “cenaze evinde tef çalmak” benzetmesi yaparak tepki gösteren Saymaz, “Yatırımcının azami kar elde etmesi için koyun kaldıramayacağı bir nüfus yoğunluğu yaratılıyor. Avuç kadar koyda adeta bir şehir kuruluyor” diyerek uyardı.

Saymaz, “Dağda yangını söndürürken, yamaçtaki koya 'ÇED Gerekli değildir' raporu vermişler” başlıklı bugünkü yazısında, söz konusu koyun sırtına dayanan ağaçların yandığını belirtti. Söz konusu koyun Milli Park alanında kaldığına dikkati çeken Saymaz, projeye dair şu bilgileri aktardı:

“SİNPAŞ Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı'nın hazırladığı proje tanıtım dosyasına göre koyda 205 odalı beş yıldızlı bir otel ve iki ayrı etapta 1407 devremülk yapımı planlanıyor. Devremülklerde 67.536 devre olması hesaplanıyor.

Yasalara göre bir devremülkten yararlanma hakkı en az 15 gün olması gerekirken, bu projede süre yedi güne çekildi. Yatırımcının azami kar elde etmesi için koyun kaldıramayacağı bir nüfus yoğunluğu yaratılıyor. Avuç kadar koyda adeta bir şehir kuruluyor.

Projede 7.428 metrekarelik alanda Thermal Welness Park tesisi yapılacağı anlatılıyor. Bu yüzden 1 Ocak 2021'den bu yana termal vurgusu öne çıkarılarak, satış gerçekleştiriliyor. Ancak projede termal kaynağı bulunmuyor. Termal, komşu parselde yer alıyor. Parselin sahibi ile SİNPAŞ arasında bağ bulunmuyor.

Yine 9.600 metrekarelik alanda Marina Alışveriş Merkezi...

2.020 metrekare alanda açık ve kapalı yüzme havuzları ve 20 bin metrekare kapalı otopark yapılacak.”

Öte yandan Saymaz, Marmaris Kent Konseyi üyelerinin 'ÇED Gerekli Değil' raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması için 11 Eylül'de Muğla İdare Mahkemesi'nde dava açtığını da aktardı.

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