Marmaris Kent Konseyi belediyeye ruhsat iptal davası açtı

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkiinde yasalara uygunsuz olarak yapımı devam eden otel ve devre mülk projesinin durdurulması için çevreciler ile Marmaris Kent Konseyi’nin başlattığı eylemlere bir yenisi eklenerek otelin ruhsatının iptali için Marmaris Belediyesi’ne dava açıldı.

Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin bir bölümü, Muğla Çevre Platformun (MUÇEP) ve Çevre Çalışma Grubu üyeleri ve Marmarisli yurttaşlar, Kızılbük Thermal Resort Otel ve Devre mülk projesi için Muğla Valiliği’nin verdiği “ÇED gerekli değildir” kararının iptali talepli bir hukuk mücadelesi başlatmıştı. son48saat.com adlı internet sayfasında Mustafa Sarıipek imzalı habere göre, söz konusu grup Marmaris Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Davanın açıldığı 11 Eylül 2021 tarihinden beri zorlu bir mücadele ile Marmaris Milli Park’ı sınırları içerisinde yer alan projenin çevre üzerinde telafisi imkansız ve geri döndürülemez zararlarını önlemeye çalıştıklarının belirtildiği açıklamada, “Maalesef, inşaat yasağının olduğu dönemde bile firmanın faaliyetini engellemeyi başaramadık. Dosyayı çalışırken Marmaris Belediyesi’nin projeye verdiği inşat ruhsatlarında bazı kusurlar ve ihmaller olduğunu tespit ettik. 30 Aralık 2021 günü davanın görüldüğü Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin atadığı bilirkişi heyeti inşaat alanında keşif yaptı. Keşif esnasında oluşan çevre tahribatının büyüklüğünü gözlemleme imkanı bulduk. Firmanın tapulu mülkü olmamasına rağmen, İçmeler Aşıklar Tepesi’nde kamuya ait alanı işgal eden şantiye kapısı, yürütülen çalışmanın kamu denetiminden uzak tutulmasına yol açıyordu. Keşif sırasında firma temsilcileri, meydana gelen tahribatları sahip oldukları inşaat ruhsatları ile gerekçelendirdiler ve savunmalarını ağırlıklı olarak bu noktaya odakladılar. Marmaris’in yaşadığı yangın felaketinden sonra yeni bir kayba dayanma gücü kalmamıştır. Bu nedenle Marmaris Kent Konseyi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. Maddesi ve Kent Konseyleri Yönetmeliği’nin yüklediği ödev sonucu, yaşam alanlarımızın korunması amacıyla 5 Ocak tarihinde Marmaris Belediyesi’ne, Sinpaş GYO A.Ş./Kızılbük GYO A.Ş. adına düzenlemiş olduğu ruhsat-İmar Durum belgelerinin iptali için dava açmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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