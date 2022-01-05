Marmaris Kızılbük koyundaki inşaat sürüyor; “Projedeki sınırlar ihlal edilmiş, kumsal tahrip edilip, kıyıdaki ağaçlar kesilerek denizin dibine beton santrali kurulmuş!”
05 Ocak 2022 10:12
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Marmaris Kızılbük koyundaki inşaat sürüyor; “Projedeki sınırlar ihlal edilmiş, kumsal tahrip edilip, kıyıdaki ağaçlar kesilerek denizin dibine beton santrali kurulmuş!”
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Sinpaş, "ÇED gerekli değildir" kararı verilmesinin ardından Marmaris Kızılbük koyundaki inşaatına sürdürüyor. KRT TV yorumcusu, gazeteci Bahadır Özgür, inşaat alanındaki tahribatı fotoğraflarıyla beraber sosyal medya hesabından yayımladı. Özgür, inşaatın akıllara estiği gibi yürütüldüğünü; kıyının, dağ ve ormanın tahrip edildiğini söyledi.
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Muğla'da ağustos ayında orman yangınları devam ederken Sinpaş GYO'nun Marmaris ilçesine bağlı Kızılbük’teki otel ve devremülk projesi için "ÇED Gerekli Değildir" kararı çıkmıştı. İnşaat çalışmalarına başlanmıştı. Bölgeden gelen görüntüler tahribatın boyutunu gözler önüne serdi. KRT TV yorumcusu, gazeteci Bahdır Özgür Twitter hesabından hem fotoğrafları paylaştı hem de son durum hakkında bilgi verdi.
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Bahadır Özgür, “Ormanlar yanarken ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilen Sinpaş'ın, Marmaris Kızılbük koyunda yarattığı felaketinin son hali... ‘Ne de olsa ÇED yok’ denilerek akıllarına estiği gibi yürüttükleri inşaat faaliyetleri kıyıyı, dağı, ormanı tahrip ederek ilerliyor” diye bölgeden fotoğraflar paylaştı.
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“Yasak olmasına rağmen kumsal tahrip edilip, kıyıdaki ağaçlar kesilerek denizin dibine beton santrali kurulmuş” diyen Özgür, koyun hemen gerisindeki dağın ise tıraşlandığını yazdı. Özgür, “Projedeki sınırlar ihlal edilmiş ve arkadaki ormanlık bölgeye yayılmış inşaat” diyerek tepki gösterdi.
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Yasak olmasına rağmen projede dinamit kullanıldığını belirten Özgür, "Dinamit kullanımı yasak olduğu halde, bölgede inceleme yapanlar, patlamaların kayaları dahi çatlattığını tespit etmiş" diye yazdı.
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İnşaatta kaçak katlar olduğunu vurgulayan Özgür, "Projede kat sayısı 6 görünürken, 3 kat daha eklenerek 9'a çıkarılmış" bilgisini verdi.
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Projedeki büyük oyuna dikkat çeken Özgür, "Termal otel de hikâye. Sırf yasal kısıtlamaları aşmak için uydurulan bu konseptin gereği olan sıcak su kaynağı yetersiz. Ortada sadece bir kuyu var. Uzmanlar hem kapasite hem de en fazla 18 derece sıcaklığa çıkabilen kaynağın bir ‘hamama’ bile yetmeyeceğini söylüyor" dedi.