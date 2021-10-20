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Çevre

Davalar devam ederken Sinpaş, milli parkın içine şantiye kapısı açtı

Çevreciler tepki gösterdi

20 Ekim 2021 11:49

Sinpaş GYO, otel projesi için milli park içerine şantiye kapısı koyunca çevreciler duruma tepki gösterdi. Marmaris Kent Konseyi, "Sinpaş'a tahsis edilen arazi yok, kapıyı kaldırsınlar" dedi.

Marmaris'te Sinpaş GYO tarafından yürütülen otel ve devremülk projesi tepki çekti. 'ÇED gerekli değildir' kararı bulunan şantiye alanına bir kilometre mesafede, milli park arazisi içine koyulan kapının kaldırılması talep ediliyor.

Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre; Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin, projenin milli parkı "işgal" ettiğini belirterek, açılan davalar devam ederken projenin tedbiren durdurulması gerektiğini söyledi.

Kızılbük'te denize sıfır arazi üzerinde yapımı devam eden inşaata Marmarisliler karşı çıkıyor. Proje nedeniyle Sinpaş'a Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde açılmış bir dava bulunuyor. Milli Parklar Marmaris Müdürlüğü de tahsis olmamasına rağmen milli park arazisinde yapılan çalışmalardan dolayı şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

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