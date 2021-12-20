İHA muhabirine tokat atan HaberTürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti

İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan HaberTürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti.



HaberTürk'ün yayımladığı haberde, "Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında görevini bıraktı." denildi.

İstifasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Sarıkaya, "Yaşanan olayla ilgili olarak hiçbir ama, fakat ve mazeret aramıyorum; hayatım boyunca da bu olayla ilgili bir tek amaya, fakata ve mazerete sığınmayacağım. Bu hatayı meslektaşlarıma, onların da aynı duruma düşmemesi için meslek yanlışı olarak örneği olarak anlatacağım. Hataydı, temsil ettiğim kurum açısından da bana yakışmadı... Kendisinin de açıklamasında olduğu gibi, kameraman Ahmet Demir ve İHA Bölge Müdürü'nden kurumu adına özür diledim. İçimde uhde kaldı, bir saat kadar sonra tekrar telefonla aradım, her ikisinden ve ailelerinden özür dilediğimi ilettim. Dün de arayıp özrümü yineledim. Ciner Medya Grubu yönetimi ve çalışma arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Olaya tepki gösteren tüm kamuoyundan, meslektaşlarımdan ve ailemden, onlara böyle bir olayı yaşattığım için de özür diliyorum. Bugün itibarıyla Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Saygılarımla." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş, Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı.

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