Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, muhabire tokat attı

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat attığı anlar kameralara yansıdı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada Sarıkaya, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e telefonlarla uğraştığı ve bir kablo ile mikrofon bağlantısı kurmaya çalıştığı esnada sinirlenerek tokat attı. O anlarda Fatma Şahin'in ise şaşkın ve tepkisiz kaldığı görüldü. Sarıkaya ve Fatma Şahin muhabirden özür diledi, muhabir Ahmet Demir ise hukuki süreci başlatacağını duyurdu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat attığı anlara ilişkin görüntüleri Gazeteci Talat Atilla Twitter hesabından paylaştı. Atilla paylaştığı görüntüler hakkında "Rezalet! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in karşısında Gazeteci Muharrem Sarıkaya ses teknikerine tokat atıyor. Yazıklar olsun!" notunu düştü.

Sarıkaya: Bir an kontrolümü kaybettim

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Twitter'dan gazeteci Ahmet Demir'den özür dilediğini aktararak şu açıklamayı yaptı:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir’den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayınz Orhan Akın’dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…"

Habertürk TV'den açıklama: Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan özür dileriz

Habertürk'ten yapılan açıklamada "Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan içtenlikle özür dileriz" denildi.

TIKLAYIN | Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı muhabirden açıklama: Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması

TIKLAYIN | Fatma Şahin: Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı