İhlas Haber Ajansı, muhabiri Ahmet Demir'e saldırıyı, görüntülerin sızmasına kadar geçen 2,5 gün boyunca duyurmamış!

T24 Haber Merkezi
İhlas Haber Ajansı (İHA) Habertürk Ankara Temsilcisi ve yazarı Muharrem Sarıkaya'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le canlı yayında program yaparken, muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri 2,5 gün sonra abonelerine servis etti. Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle kente gittiği ve 17 Aralık Cuma günü canlı yayını gerçekleştirdiği ve İHA'nın olayı tepkiye yol açmasının ardından haberleştirdiği ortaya çıktı.
İhlas Haber Ajansı, olayın üstünden 2 gün geçmesinin ardından bugün, "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan İHA muhabirine tokatlı saldırı" başlığıyla abonelerine haber geçti.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
- "Gazeteci Muharrem Sarıkaya, canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Sarıkaya'nın bu çirkin saldırısı tepkilere yol açtı.
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- Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk etti. Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep muhabiri Ahmet Demir ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atarak itti."
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Ne olmuştu?
Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı.
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