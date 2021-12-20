Faruk Bildirici: Muharrem Sarıkaya’nın bir kameramana tokat atması kabul edilemez, Fatma Şahin'in yayına devam etmesi de yanlış

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, HaberTürk Ankara Temsilcisi ve yazarı Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasının kabul edilemeyeceğini söylerken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de tepkisizce yayına devam etmesini eleştirdi. Bildirici, ayrıca, İhlas Haber Ajansı'nın, muhabirine yapılan saldırıyı görüntülerin sızmasına kadar geçen 2,5 gün boyunca servis etmemesinin de yanlış olduğunu söyledi.

Bildirici, Twitter'dan yaptığı paylaşmında, "Şiddet gazeteciliğin özüne aykırıdır. Muharrem Sarıkaya’nın bir kameramana tokat atması kabul edilemez, mazur görülemez. Ayrıca Fatma Şahin’in o anda tepki vermeyip yayına devam etmesi ne kadar yanlışsa İHA’nın da Ahmet Demir'e sahip çıkmak için 2 gün beklemesi o kadar yanlış" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı.

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