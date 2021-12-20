TGC'den İHA muhabirine tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya kınama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı söyleşisi sırasında ses ayarlarını yapmaya çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atan ve bugün HaberTürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya'yı kınadı.

TGC’den yapılan yazılı açıklamada, "Muharrem Sarıkaya, meslektaşına insan onuruna aykırı bir şekilde hakaret edip şiddet uygulamıştır. Gazetecilik ekip işidir ve hiçbir gazeteci, meslektaşına hakaret edemez, şiddet uygulayamaz. Şiddet hem suçtur hem de meslek etik ilkelerine aykırıdır. Tutumu yalnız meslektaşımız Ahmet Demir’e değil, mesleki dayanışmaya da zarar vermiş ve moral bozmuştur” denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1537 sicil numaralı üyesi Muharrem Sarıkaya, Tüzük ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre kusurlu davranmıştır.

Bildirgeye göre, ‘gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranış içinde’ olmuştur. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ise röportaj sırasında meydana gelen bu şiddet olayına sessiz kalması düşündürücüdür.

Muharrem Sarıkaya’yı, meslektaşına psikolojik ve fiziksel olarak zarar veren bu çirkin ve kabul edilemez tutumu nedeniyle kınıyoruz. Kendisine meslek etik ilkelerine uygun davranması gerektiğini hatırlatıyor, İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir’e ve İhlas Haber Ajansı çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz.”

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