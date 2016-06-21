İçişleri Bakanlığı önünde eylem: Hurşit Külter nerede?

İHD, ÇHD, ÖHD ve TUHAD-FED Ankara Şubeleri, İçişleri Bakanlığı önünde bir araya gelerek 26 gün önce gözaltına alındıktan sonra haber alınmayan DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter'in akıbetini sordu.

Bakanlık önünde yapılan açıklamada ortak metni okuyan Sevinç Koçak, Hurşit Külter'in gözaltına alınmadan önce ailesine gönderdiği mesajda “Hakkınızı helal edin, fazla kalmadı. Herkese selam söyle” dediğini hatırlattı.

Ailesi ve çeşitli kurumların baskıları sonucunda Şırnak Valiliği'nin Külter'in emniyet tarafından gözaltına alınmadığını iddia ettiğini aktaran Koçak, İHD, siyasi parti ve kitle örgütlerine başvuruda bulunan babasının Külter'in faili meçhul bir cinayete kurban gitmesinden endişeli olduğunu söyledi.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, görgü tanıklarının Hurşit Külter'in 27 Mayıs akşamı özel harekâtçılar tarafından gözaltına alındıktan sonra “Şortland” diye tabir edilen zırhlı araca bindirilerek Gümüştepe Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğünü aktardıklarını dile getiren Koçak, “Bizler devletin bu tavrını 90'larda yaşanan faili meçhullerden çok iyi biliyoruz. Faili devlet olan kayıp ve katliamlar devam ederken, Şırnak Valisi yaşanan tüm faili meçhul olaylardan da sorumludur. Birleşmiş Milletlerin Zorla Kaybedilmeye Karşı Sözleşmesi'ni imzalamayarak, hukuksuzluğun ve cezasızlığın teminatı olduğunu gösteren ve bu konuda gerekli hukuki işlemleri yapmayan devlet yetkilileri, insanlığa karşı suç olarak nitelenen zorla kaybedilmelerin baş sorumlusudur. Adalet Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı'na ve Şırnak Valisi'ne 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bir kez daha soruyoruz: Huşit Külter nerede? Sağ aldınız, sağ istiyoruz!” diye konuştu.

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