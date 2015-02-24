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Ekonomi

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Ekonomistler, hükümetten gelen açıklamaların Merkez Bankası'nın kredibilitesine zarar verdiğini söylüyor

24 Şubat 2015 10:16

Cuma günü açıklanan Merkez Bankası beklenti anketinde 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin ortalamasının önceki aya göre gerilemesinin ardından ekonomi çevrelerinde gözler bugün 14.00'da açıklanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı,  faizleri indirmediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ağır eleştirilerle hedef gösterilmişti.

Siyasilerin yaklaşan seçim öncesi yüksek oranlı indirim taleplerine karşın enflasyonu işaret eden ve erken bir faiz indirimine gerek görmeyen Merkez'in bugün rutin PPK toplantısında politika faizinde ölçülü bir indirime gitmesi bekleniyor.

Ekonomistler enflasyondaki düşüşün politika faizinde ölçülü indirimleri meşrulaştırdığını belirtirken, hükümetten gelen açıklamaların Merkez Bankası'nın kredibilitesine zarar verdiğini, Merkez'in kararları ekonomik nedenlerle alınmış olsa bile dışarıdan böyle görünmediğini belirtiyorlar.

Uzmanlar ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve siyasetçilerin tek seferde yüksek oranlı faiz indirim isteği nedeniyle Merkez'in enflasyonun izin verdiğinden daha yüksek bir faiz indirimine gitme ihtimalinden endişe ediyorlar. Siyasilerin söylemleri her ne kadar son dönemde azalsa da piyasadaki endişe kısmen de olsa devam ediyor.

 

Yunanistan'ın reform listesi

 

Yurtdışı piyasalarda ise Yunanistan gerginliği azalsa da önemini korumaya devam ediyor. Almanya Maliye Bakanlığı sözcüsü, Euro Bölgesi maliye bakanlarının Yunanistan'ın sunacağı reform listesini, bugün yapacakları bir telekonferansta ele alacaklarını söyledi. Sözcü Martin Jaeger, Berlin'in reform listesinin "tutarlı ve makul" olmasını beklediğini de belirtti. Jaeger bugün yaptığı açıklamada, "Kurumlar (ECB, Avrupa Komisyonu ve IMF) Cuma günü de anlaşma sağlandığı şekilde, önce listeyi inceleyecekler, daha sonra görüşlerini bildirecekler ve bu zeminde Eurogroup bakanları arasında bir görüşme gerçekleştirilecek ve mevcut planlara göre bu bir telekonferans yoluyla olacak" dedi.

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