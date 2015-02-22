Arınç'tan Erdoğan'a Merkez Bankası göndermesi: Sadece faizi düşürmek çözüm değil

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, faizleri indirmediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından birçok kez hedef alınarak eleştirilen Merkez Bankası'na destek vererek, "ekonomide sadece faizi düşürüp kaldırmanın çözüm olmadığını" söyledi.

Enflasyonun 7-8’ler civarında olduğunu belirten Arınç, “Ekonomide bir sendelenme, bir sarsılma siyasette de bir sarsılmaya yol açabilir. O yüzden gözümüzü dört açarak bizim ekonomi üzerinde kara bulutlar varsa dağıtmamız, endişeler varsa gidermemiz lazım.” dedi.

Bursa’da Yazarlar Birliği’nin düzenlediği konferansta konuşan Arınç, ekonomik göstergelerde Avrupa’yı örnek gösterdi. Arınç şöyle devam etti:

“Avrupa’da enflasyon da sıfır, faizler de eksi; değişen bir şey yok. Enflasyon bizde biraz arttı, biraz gerilere gelmeli. Bizde de faizler düşmeli. Bir olmalı, bir buçuk düşmeli. Ama sadece faizi düşürmek, kaldırmak da mesele değil. Başka paritelerle bunun bir araya gelmesi lazım. Dolayısıyla Merkez Bankası yanlış yapıyor, doğru yapıyor ama ekonominin de genel geçer kuralları vardır. Bu kurallara da hepimizin canla, başla sahip çıkması lazım.”