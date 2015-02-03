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Ekonomi

Ocak ayı enflasyon oranları TÜFE'de yüzde 1,10 düştü, gözler faiz kararında

Hem kurların hem de faizin geleceği için büyük önem taşıyan Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

03 Şubat 2015 11:52

Merkez Bankası'nın faiz kararı için kritik önem taşıyan ocak ayı enflasyonu rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre TÜFE yüzde 1,10 geldi. Geçen yıla göre düşüş yüzde 1'in altında kaldığı için Merkez Bankası olağanüstü faiz toplantısı yapmayacak.

Hem kurların hem de faizin geleceği için büyük önem taşıyan veriler belli oldu. TÜFE'de yüzde 1,10 olarak açıklandı.

2014 ocak ayında enflasyon (TÜFE) yüzde 1.98 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla enflasyon 2014 ocak ayından 2015 ocak ayına yüzde 0,88 gerilemiş (1,98-1,10) oldu.

 

Yarın olağanüstü toplantı yapılmayacak

 

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, enflasyonun Ocak ayında 1 puandan daha fazla düşmesi halinde 4 Şubat'ta (yarın) erken toplantı yapabileceklerini açıklamıştı. Enflasyondaki düşüş yüzde 1'in altında kaldığı için yarın Merkez Bankası'nın toplantı yapmayacak. Olağan Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantısı ise 24 Şubat'ta yapılacak.

 

Yıllık enflasyon yüzde 7,24 ile 19 ayın en düşüğünde

 

Geçen yılın aralık ayında yüzde 8,17 olan yıllık enflasyon, bu yılın ocak ayında 0,93 puan düşerek, yüzde 7,24'e geriledi. Söz konusu oran, son 19 ayın en düşük enflasyonu oldu.

 

Merkez Bankası'ndan açıklama

 

Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), uygulanmakta olan temkinli para ve likidite politikaları sonucunda enflasyon göstergelerinin iyileşmeye devam ettiğini belirterek, "Para Politikası Kurulu enflasyon görünümünü 24 Şubat toplantısında detaylı bir şekilde ele alacaktır" ifadelerini kullandı.

 

Faiz indirimi beklentisi azalınca dolar düştü

 

Enflasyon rakamları açıklanmadan önce dolar kuru serbest piyasada 2,4350 TL'den işlem görüyordu. Verilerin açıklanması sonrası dolar 2,41'in altını gördü. Daha sonra 2,4275'e kadar yükselen dolar TCMB açıklaması sonrası 2,4110'a kadar geriledi.

 

Zam şampiyonu yüzde 61,19 ile patlıcan

 

Tüketici fiyatları bazında ocak ayında en yüksek fiyat artışı görülen ürün yüzde 61,19 ile patlıcan oldu.

Fiyat artışında patlıcanı, yüzde 56,68 ile çarliston biber, yüzde 51,93 ile kabak izledi.

 

En çok kadın ceketi ucuzladı

 

Geçen ay fiyatı fazla düşen ürünlerin başında ise kadın ceketi geldi. Ocakta kadın ceketinin fiyatı yüzde 12,86 düştü.

 

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