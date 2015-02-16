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Politika

Kamalak: Merkez Bankası’na baskının faturası 80 milyar lira

'Merkez Bankası üzerinden yürütülen tartışmalar Türkiye'ye büyük zarar veriyor'

16 Şubat 2015 10:46

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Merkez Bankası üzerinden sürdürülen faiz indirimi tartışmalarının Türkiye’ye büyük zarar verdiğini söyledi. 15-20 gün süren tartışmalar sebebiyle doların 20 kuruş arttığını vurgulayan Kamalak, “Merkez Bankası üzerinden yapılan ‘Faiz indirilsin mi, indirilmesin mi?’ tartışmasının maliyeti tam 80 milyar lira” dedi. Hükümetin gelir dağılımında adaletsiz bir yol izlediğini ifade eden Kamalak, iktidara geldiklerinde işçiye, memura, emekliye bir maaş ikramiye vereceklerini anlattı.

Ömer Kebeli’nin Zaman’da yer alan haberine göre, Kamalak, “Şu 15 gün içerisinde Merkez Bankası üzerinden yapılan ‘Faiz indirilsin mi, indirilmesin mi?’ tartışmasının maliyeti tam 80 milyar lira. Dolar şu 15-20 gün içerisinde bu tartışmalar münasebetiyle 20 kuruş arttı.” ifadelerini kullandı.

Partisinin Kahramanmaraş 5. İl Kongresi’ne katılan Kamalak, burada yaptığı konuşmada, AKP hükümetini eleştirdi. Hükümetin gelir dağılımında adaletsiz bir yol izlediğini belirtti. Kamalak, “İktidara geldiğimizde işçiye, memura, emekliye bir maaş ikramiye vereceğiz, ondan sonra bütçeyi, hazine durumunu masaya yatıracağız, tıpkı 1996’da olduğu gibi durumu gözden geçirip bu artışları daimi hale getireceğiz.” dedi. Medyanın kendilerine yeterince yer vermediği siteminde bulunan Mustafa Kamalak, Meclis’teki oturumlara katılmayan milletvekillerinin o günkü maaşının kesilerek Hazine’ye aktarılması gerektiği önerisinde bulundu. Bu önerinin televizyonda seslendirilmeyeceğini bildiğini ifade eden Kamalak, her şeye rağmen doğruları dile getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

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