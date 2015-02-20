Fitch'ten Merkez Bankası'na fiyat istikrarı uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, düşen petrol fiyatlarına karşın Türkiye'de enflasyonun hedef üzerinde olduğunun vurgulayarak, fiyat istikrarının gözetilmesi gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Fitch Ratings Direktörü Gergely Kiss, "Enflasyonda bir gerileme var. Ancak güvenilir para politikası enflasyon hedefinin gözetilmesini gerektirir" dedi.

2014'ün sonbahar aylarında çift hanelere yaklaşan yıllık enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre yüzde 7,24'e kadar gerilemişti.

Ancak Merkez Bankası'nın 2015 yılı enflasyon hedefi yüzde 5 seviyesinde.

Türkiye'ye yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak üzerinde, BBB- olarak notlayan ve not görünümünü de durağan olarak tutan Fitch Ratings'in Direktörü Kiss'e göre, bu hedefe ulaşmak için temkinli para politikası duruşunun devam ettirilmesi gerekiyor.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığı

Kiss, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidardan gelen faiz indirimi çağrıları için ise, "Politika riski Türkiye'nin kredi notu için bir zayıflık. Ancak bu yeni bir şey değil. Daha önce de benzer durumlar yaşanıyordu" dedi ve Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde de benzer açıklamalarının olduğunu hatırlattı.

Erdoğan ay başında yaptığı bir konuşmada, Merkez Bankası için "Bağımsız olunca gelinen nokta bu, bizim daha iyi bir noktayı yakalamamız lazım" demiş ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışmaya açmıştı.

Gergely Kiss, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını etkileyecek gelişmelerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde olumsuz etki yaratacağı uyarısında bulundu ve "Karar alıcılar arasında uyum önemli" dedi.

'Petrol etkisini izlemeliyiz'

Gergely Kiss, 2014'ün ikinci yarısında başlayan hızlı petrol düşüşünün Türkiye'nin makro ekonomik göstergelerine olumlu katkı yaptığını ifade etse de "Ancak sürecin nasıl ilerleyeceğini görmemiz gerkiyor" dedi.

Fitch Ratings Direktörü, cari denge ve enflasyonda yaşanan olumlu gelişmelerde petrolün çok önemli bir geçici faktör olduğunu hatırlattı ve yapısal olarak enflasyon ve dış fonlama konularında iyileşme görülmesi gerektiğini vurguladı.

Net enerji ithalatçısı olan Türkiye için petrol fiyatlarında yaşanan düşüş# dış ticarete ve cari dengeye olumlu yansıyor. Ayrıca düşük petrolle birlikte ürünlerin maliyetleri de düştüğü için enflasyonda da gerileme yaşanıyor.

'Fed etkisini izleyeceğiz'

Gergely Kiss, Türkiye'yi değerlendirirken ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl içinde başlaması beklenen faiz artırımı sürecinin etkilerini de yakından takip edeceklerini vurguladı.

Yüksek düzeydeki dış fonlama ihtiyacı nedeniyle Türkiye'nin küresel piyasalaradaki dalgalanmalara karşı kırılgan olduğunu ifade eden Kiss, "Fed güçlenen ABD ekonomisine bağlı olarak bir noktada faiz artırımına gidecek. ABD'nin toparlanması küresel ekonomi için olumlu. Ancak faiz artırımının Türkiye'ye etkisini görebilmek için faiz artırımıyla birlikte yaşanabilecek küresel finansal dalgalanmaları takip etmemiz gerekiyor" dedi.

Euro/Dolar etkisi

Fitch'in takibindeki bir diğer dış risk ise Euro/Dolar paritesindeki değişim.

ABD'de para politikasının sıkılaşacağı beklentisinin karşısında Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeye gidip faizleri tarihi düşük seviyelerde tutması Euro/Dolar paritesinin 1,15'lere kadar gerilemesine neden olmuş durumda.

Gergely Kiss, bu durumu "Euro/Dolar'da büyük bir dönüşüm yaşanıyor ve bunun finansal piyasalar üzerinde etkileri var" diyerek yorumluyor ve Türkiye'nin de dünyanın en büyük birinci ve ilkinci rezerv parasının karşılıklı değerlemesinde yaşanan bu dönüşümden etkilenebileceği uyarısını yapıyor.