Ali Babacan: Merkez Bankası doğru şeyi yapacaktır

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz indirimi konusunda eleştirilerine hedef olan Merkez Bankası'na destek çıktı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili soruyu yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Merkez Bankamızın objektif fonksiyonu çok nettir kanunda. Bu bağlamda gayet yetkin bir ekibimiz var. Kendilerine güveniyoruz ve inanıyoruz ki doğru şey yapacaklar doğru zamanda" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında, OECD'nin 2015 yılı "Büyümeye Geçiş/Going for Growth" adlı raporunun tanıtım toplantısında soruları yanıtladı.

Babacan, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili soruyu yanıtladı. Ali Babacan, "Bizim Merkez Bankamızın objektif fonksiyonu çok nettir kanunda. AK Parti'nin programında, seçim manifestosunda, hükümet programlarında da vardır. Bu çok net yazılmıştır. Merkez Bankasının işi ve onlardan beklenti nedir diye. Bu bağlamda gayet yetkin bir ekibimiz var. Kendilerine güveniyoruz ve inanıyoruz ki doğru şey yapacaklar doğru zamanda" dedi.

Babacan, "2008-2009 krizinden bu yana Merkez Bankaları ile hükümetler arasında ilişkiler evrim geçirdi. Daha yakın ilişki söz konusu. Özellikle finansal sektörle her şeyin karıştığı durumlarda Merkez Bankaları ile hükümetler ortak çalışıp çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bizim Merkez Bankamızın misyonu çok nettir kanunda" diye konuştu.