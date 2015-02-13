Babacan: Kurla ilgili tek yetki Merkez Bankası'ndadır

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bakanların kurla ilgili hiçbir şey söylememesi gerektiğini belirterek, “Tek yetki Merkez Bankası’ndadır. Bunun hükümet açısından günlük bir tartışma konusu olmaması gerekir. Günlük siyasi polemik haline gelirse, o ülkede risk primi ve faizler yükselir” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’ya yöneltilen eleştiriler sonrasında dün Babacan’dan kuvvetli bir uyarı geldi. TRT Haber’de konuşan Babacan, hükümetin telaffuz edilen bir kur hedefinin olmadığını belirterek, “Merkez Bankamızın birinci önceliğine bakıyoruz, fiyat istikrarı, yani enflasyonla mücadele. Birinci önceliği böyle tanımlanmış bir merkez bankasının, ‘kurlar beni ilgilendirmez’ demesi mümkün olmuyor. Merkez Bankamız, kur hareketlerini yakından takip ediyor ve gerekirse de gerekli müdahaleleri yapıyor. Şahısların kendine ait tahminleri, gönlünden geçenleri olabilir. Her bakanımıza sorsanız, ‘senin gönlünden geçen kur nedir?’ diye, her birinden ayrı ayrı cevap alabilirsiniz. Normalde hiçbirinin bir şey söylememesi lazım. Çünkü hükümetin resmen bir kur hedefi yoksa, telaffuz edilen kurun tamamen şahsi bazda olacağını baştan kabul etmek lazım” dedi.

İletişim tek kanaldan

Nihai değerlendirmeyi herkesi dinledikten sonra, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yaptığını belirten Babacan, “Bunun hükümet açısından günlük bir tartışma konusu olması gerektiğini de doğru görmüyoruz. Çünkü hangi ülkede bunlar, böyle günlük siyasi polemik haline getirilirse, sonuçta o ülke komple zarar görüyor, o ülkede risk primi, faizler yükseliyor, öngörülebilirlik azalıyor. Kurlarla ilgili iletişim olacaksa, bunun Merkez Bankası’ndan yapılmasını önemli görüyoruz. Sorumluluk ve yetki onlarda. Dışarıdan herkesin görüşü olur ama nihai değerlendirmeyi Merkez Bankası yapar” dedi.

24 Şubat’ı bekleyelim

Merkez Bankası’nın politikalarında bir hata görüp görmediğine ilişkin soru üzerine Babacan, “Arkadaşlar eleştirileri dinliyor, karar verme anı geldiğinde de 7 kişi bir odaya kapanıyor ve nihai karar veriyorlar. PPK’nın kararı hakkında yorumda bulunmayız. Tartışıldıkça öngörülebilirlik azalıyor, risk algısı yükseliyor, risk algısı yükselince de risk primleri yükseliyor ve bütün piyasa göstergelerine yansıyor. Dolayısıyla 24 Şubat tarihini bekleyelim, PPK kararını hep beraber görelim” diye konuştu.

Bank Asya’da BDDK nihai kararı verecek

ALİ Babacan, TMSF tarafından yönetimine el konulan Bank Asya ile ilgili de dün ilk kez konuştu. Bankanın hakim ortaklarına ilişkin istenen bilgiler geldikten sonra değerlendirme sürecinin başlayacağını ve süreç sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) nihai bir karar vereceğini belirten Babacan, “Herkesin gönlü rahat olsun, bizim oradaki (BDDK) ekibimiz, hukuk neyse onu uygulayan ekip” dedi.BDDK’nın istediği belgelerin süresi içinde verilmediğini ifade eden Babacan, o bilgiler geldikten sonra değerlendirme sürecinin başlayacağını ve süreç sonunda BDDK’nın nihai olarak bir karar vereceğini kaydetti. Kendilerinin bir şey söylemesinin doğru olmayacağını belirten Bakan Ali Babacan, “Oradaki arkadaşlarımızı yönlendirmemiz doğru olmaz. Kanun, hukuk ne diyor bakacaklar. Biz hep ‘kural bazlı ekonomi’ dedik. Keyfiliğin olmadığı, kuralların çalıştığı bir ekonomik yapı istedik. BDDK’da bu var” diye konuştu.

Villada oturmadı

Babacan, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın oturduğu lojmanı boşaltmasıyla ilgili, “Haberim yoktu, basından (Hürriyet) öğrendim” dedi. Daha sonra kendisiyle konuştuğunu anlatan Babacan, Merkez Bankası başkanlarının oturduğu Oran semtinde bir villa olduğunu, Başçı’nın villayı hiç kullanmadığını belirterek, “Başçı, Başkan Yardımcısı’yken oturduğu dairede oturmayı tercih etti. Çocuklarının okulu için Ümitköy’e taşınmışlar, Çayyolu tarafına. O ev de lojman değil kirasını kendi ödüyor” dedi. Babacan, bundan farklı bir anlam çıkarmamak gerektiğini sözlerine ekledi.