'Merkez Bankası tartışmaları tedirginlik yaratıyor'

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın, para politikasına ilişkin tartışmaların yatırımcı nezdinde bir miktar tedirginliğe sebep olabildiği, bunun da piyasalara yansımasının bulunduğu uyarısında bulundu.

CNN Türk’te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Şimşek, Merkez Bankası’nın 24 Şubat’ta yapacağı toplantıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, Merkez Bankası’nın tartışmaları ve değerlendirmeleri dinleyeceğini ve rasyonel bir zeminde karar vermesi gerektiğini söyledi.

Şimşek, “Temel öncelik ne? Zaten siz fiyat istikrarını başarırsanız, ekonomik performans da iyileşiyor, faizler de düşüyor ve şirketlerimizin uzun vadeli finansmana erişimi, daha ucuz bir şekilde, ekonominin sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin önünü açıyorsunuz. Enflasyonla mücadelenin devam etmesi lazım. Bu da aslında bütün diğer talepleri karşılamak için bir ön koşuldur” dedi.

Kur riski var

Şimşek, Merkez Bankası’nın toplantısıyla ilgili siyaseten yorum yapmasının doğru olmayacağını ifade ederek, “Türkiye ekonomisinde enflasyon eğer düşüş trendindeyse Merkez Bankası faizi indirsin, bunun şaşırtıcı olmaması lazım” diye konuştu.

Şimşek, gıda fiyatlarının enflasyona etkisinin araştırılması için kurulan komitenin çalışmasını sürdüğünü belirtirken de, “Burada bir tek kur riski var. Yani lirada değer kaybı enflasyonu olumsuz etkiliyor, onun dışında şu an itibariyle bütün diğer riskler aşağı yönlü” dedi. Şimşek, doların seyri için de, devlete olumsuz etkisinin olmadığını, net döviz ve altın fazlası olduğu için vatandaşa da doğrudan etkisi bulunmadığını kaydetti.

Şimşek’e göre $’da yükseliş nelere yol açar!

- Devletin net dış borcu olmadığı için devlete bir olumsuz etkisi yok

- Net döviz ve altın fazlası olduğu için vatandaşa da doğrudan bir etkisi yok

- Şirketlerin döviz açığı ve bunların bilançoya olumsuz etkisi var

- Doların değer kazanmasının şirketlerin dış borçlanmasını ve dış borç seviyesini olumsuz etkilemesi de mümkün

- Bankaların döviz pozisyonu aşağı yukarı nötrdür. Ancak ekonomi yavaşlar, donuk krediler artarsa, bunun bankalara etkisi olur.

- İthalat azalır, ihracat ise bir miktar artar