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'Merkez Bankası, hükümetin hedefleriyle uyumlu hareket etmek durumundadır'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

08 Şubat 2015 18:10

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Kusura bakmayın; Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankasıdır, dolayısıyla hükümetin genel hedefleriyle uyumlu bir şekilde hareket etmek durumundadır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) Bank Asya'nın yönetimine el koymasıyla ilgili soruları yanıtlayan Kurtulmuş, "Bu bir el koyma operasyonu değildir. Siyasi bir operasyon hiç değildir" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK), ortaklık yapısıyla ilgili bilgiler istediğini söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu bilgiler ya verilememiş ya verilmemiş, onu bilmiyoruz; ama sonuçta bildiğimiz kadarıyla bankalar için şart olan, bankaların o şeffaflığını sağlayacak bilgilerin verilmemesi durumuyla karşı karşıya. BDDK üç gerekçeyle bu meselenin üzerine gidiyor. Bunlardan bir tanesi eğer buraya müdahil olunmamış olsaydı Banka Asya'nın ortaklarından ciddi bir zarar söz konusu olabilirdi. İkincisi buradaki mevduat sahiplerinin geçmiş dönemde hatırlayın bir sürü bankalara mevduat yatırmış insanların uzun yıllar paralarını geri alamadıklarını, perişan olduklarını biliyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalınabilirdi. Üçüncüsü, eğer bu durumlarla karşı karşıya kalınırsa, hele hele 2015 şartlarında, Türkiye ekonomisinin de bir orta gelir tuzağı riskiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, bir bankanın bu anlamda batması, bunun ekonomide oluşturacak olduğu tsunami etkisini düşünebiliyor musunuz? Bütün bunların önüne geçmek için BDDK, TMSF'ye diyor ki bu bankanın yönetiminin değiştirilmesi gerekir. Olan budur.”



‘Şeffaflık paketi olgunlaşma sürecinde'

 

Kurtulmuş, mal bildirimi ve imar düzenlemelerini içeren "Şeffaflık Paketi"nin ertelenmesinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:


"Bakanlar Kurulunda bu konu ilk olarak, ham şekliyle gündeme geldi. Bir takım tartışmalar yapıldı, herkes görüşünü ifade etti. Olgunlaşmak üzere bu konunun çalışılması yönünde bir kanaat ortaya çıktı. Eğer olgunlaşma süreci biterse, seçimden önce yetişirse, bir de seçimin kendi yasama takvimi var, çok az bir süre kaldı. Yetişir, yetişmez ayrı konu ama sonuçta karar verilmiş ve ondan sonra askıya alınmış bir süreç yok.”



‘Mesele sadece Merkez Bankası değil'

 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, faizle ilgili açıklamalarının Merkez Bankası’na müdahale şeklinde yorumlandığının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "Mesele sadece Merkez Bankası meselesi ve sadece faiz meselesi de değildir" diyerek şöyle devam etti:

"Kusura bakmayın Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankasıdır, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin genel hedefleriyle uyumlu bir şekilde hareket etmek durumundadır. Merkez Bankası’nın bağımsızlığına çok önem veriyoruz. Ama Merkez Bankası’nın bağımsızlığı araçsal bağımsızlıktır. Yani hükümet, düşük faiz politikasını öngörürken, siyasi irade bu anlamda düşük faizler üzerinden bir istihdam dalgası öngörürken mesela Merkez Bankası yüksek faiz politikası uygulamamalıdır. Şunu söylüyoruz; Merkez Bankası, siyasi iradenin ekonomi hedefleriyle uyumlu olsun.” (AA)

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