Erdoğan Merkez Bankası'nı eleştirdi, dolar yükseldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın izlediği faiz politikasına yönelik eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından, Amerikan Doları Türk Lirası karşısında değer kazandı. Dolar/TL kuru 2,43'ü aştı.

Ankara'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu heyetine hitap eden Erdoğan, faizin enflasyona göre ayarlanamayacağını söyledi.

Erdoğan, "Enflasyon şuraya girerse faizi şuraya indireceğiz mantığı yanlış bir mantıktır. Böyle bir mantık olmaz. Faiz zaten enflasyonu oluşturur. Eğer sen faizi yüksek tutarsan enflasyon yüksek olacaktır, düşük tutarsan enflasyon düşecektir. Düşük faiz olursa, yatırım olacaktır" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'nın bağımsızlığı hakkında ise "Adı bağımsız kurum, böyle olunca gelinen nokta bu" diye konuştu.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından, Amerikan Doları Türk Lirası karşısında değer kazandı.

Dolar/TL kuru 2,43'ü aştı.Kur geçen hafta Cuma günü 2,45'e yaklaşarak tarihi zirvesini görmüştü.

Olağan toplantı 24 Şubat'ta

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, enflasyonun Ocak'ta 1 puandan fazla düşmesi durumunda 4 Şubat'ta ara toplantı yapılacağını ve faiz indirimine gidilebileceğini açıklamıştı.

Ancak Ocak ayında enflasyonun 0,93 puan gerilemesi sonrası banka faiz için ara toplantı yapmama kararı almıştı.

Bu karar sonrası bir ara 2,44 TL seviyesine çıkan Amerikan Dolarının yükselişi durmuştu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 24 Şubat'ta olağan toplantısını yapacak.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası'nın gücü abartılıyor. Kısa vadeli faiz silahıyla ülkenin uzun vadeli yapısal sorunları çözülemez" demiş, ekonomideki tüm sorunların çözümünün de para politikasında aranmaması gerektiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yılmaz'a yanıtı ise " Durmuş Bey kendi işine baksın. Onu muhatap alıp da burada herhangi bir şey söyleyecek halim yok. Kendisinin başarı grafiğini gayet iyi bilen birisiyim. Onların dönemi bizim faizle mücadelemizde çok farklı bir mücadeleyi sürdürdüğümüz dönem olmuştur. Kendi maharetleri değildir. Bizim özel gayretlerimizdir" olmuştu.