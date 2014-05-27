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Ekonomi

Başbakan Erdoğan Merkez'e yüklendi, BİST değer kaybetti

2. seansta gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybının hızlanmasıyla 2,10'un üzerine çıkan dolar/TL'nin, borsada satış baskısı oluşturdu

27 Mayıs 2014 21:44

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nı eleştirdiği günde Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,36 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 3 milyar 82 milyon lira oldu.

Anadolu Ajansı’ndan Ümit Çevik’in haberinde göre, gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,08 ve holding endeksi yüzde 0,57 geriledi. Güne sınırlı artışla başlayan ve en yüksek 78.882,55 puanı gören BIST 100 endeksi, banka hisselerine gelen satışlarla 77.448,11 puana kadar düştü.

Analistler, 2. seansta gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybının hızlanmasıyla 2,10'un üzerine çıkan dolar/TL'nin, borsada satış baskısı oluşturduğunu belirtiyor.

Endeksin, primli hisselerde daha fazla hissedilen satışlarla 78.000 puanın üzerinde tutunamadığını dile getiren analistler, 77.500 seviyesine doğru düşüş görüldüğünü ve satışların devamı halinde 77.000 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade ediyor. 

 

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