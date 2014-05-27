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Ekonomi

Erdoğan'dan Merkez Bankası'na: Bahane aramayı bırakın, faiz düşsün yatırım artsın

Başbakan Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını eleştirerek, 'Enflasyon tahminini tutturabildiniz mi? Hayır' dedi

27 Mayıs 2014 16:07

Başbakan Tayyip Erdoğan Merkez Bankası faiz indirimi kararını AKP Grup Toplantısı'nda da değerlendirdi. Erdoğan, Merkez Bankası'na sert çıkarak, "Faiz düşsün ki reel yatırım artsın. Faiz oranı yüksektir düşmeli ki reel yatırım artsın. Sıcak parayla bir ülkenin kalkınacağına inanmıyoruz. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bize değişik yerlerden değişik gerekçeler getiriyorlar. Bırakın bunları" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

Merkez Bankası kararları hakkında kanaat açıklamak benim en temel hakkımdır. Faiz yüksektir, düşmesi lazım. Biz atmosferi balans etmekle görevliyiz. Bu faiz oranı yüksektir. Faiz düşsün ki reel yatırım artsın. Faiz oranı yüksektir düşmeli ki reel yatırım artsın. Sıcak parayla bir ülkenin kalkınacağına inanmıyoruz.

Merkez Bankası, enflasyon tahminini tutturabildiniz mi? Hayır. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bize değişik yerlerden değişik gerekçeler getiriyorlar. Bırakın bunları. Enflasyonla faiz doğru orantılıdır. Birini düşürürsen dengeyi bozarsın. İkisi birden düşer ya da çıkar. Ona göre herkesin başını iki elinin arasına alıp düşünmesi lazım. Bizim süratle kalkınmamız lazım. İstihdam oranına bakın. İşsizliği çözeceksek de çözmemiz lazım.

 

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