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Giresun'da düşen helikopterin pilotu 8 kişinin hayatını nasıl kurtardı?

Kaza kırım ekibinin ilk izlenimlerine göre, helikopter kaza sonucu düştü

07 Temmuz 2016 10:29

Giresun’da 2 asker ile 5 yakınının şehit olduğu helikopter kazasının ardından bölgeye giden kaza kırım ekibinin ilk izlenimlerine göre pilot, çok sert bir düşmeye karşı Sikorsky’yi çamlık alana indirmek için yoğun çaba sarf etti. Bu manevra sayesinde Sikorsky’deki diğer 8 kişi yaralı olarak kurtulabildi. Kaza kırım ekibi, pilotun son bir iki dakika hiçbir yerle irtibatta olmadığını savunarak kazaya sebebiyet verecek meteorlojik değerlendirmelerde yoğun bir bulut kütlesi ihtimali üzerinde duruyor.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, pilotun çok güç vererek helikopteri havada tutmaya çalıştığı, aşağıdaki ağaçların da hava yastığı görevi yaparak çakılmayı önlediği belirtiliyor.

Giresun'da önceki gün meydana gelen helikopter kazasını araştırmak için bölgeye giden 14 kişilik kaza kırım ekibinin ilk izleniminin, facianın teknik bir nedenden veya aniden değişen meteorolojik koşullardan kaynaklandığı yönünde olduğu öğrenildi. Kaza kırım ekibi, pilotun helikopteri çamlarla kaplı alana indirmek için yoğun çaba sarf ettiğini, bu sayede helikopterdeki 8 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu değerlendiriyor. Çalışmaları devam eden heyetin ilk izlenimleri kesin bir rapor değil.

 

Havada tutmaya çalıştı

 

Kazada şehit olan Jandarma Pilot Yarbay Hilmi Özer’in Doğu ve Güneydoğu’da terörle mücadelede saatlerce uçuş yapmış tecrübeli bir pilot olduğuna dikkat çekildi. Heyet, karşılaşılan zor bir durumda helikopterin yere çok sert iniş yapmasını ve burun üstü çakılmasını önlemek için çam ağaçları üzerine mümkün olan en yumuşak inişi yapabilmek için manevrayı denemiş olabileceğini değerlendiriyor. Bu durumda helikopterin çok güç verilerek havada tutulmaya çalışıldığı, bu sayede yatay ve dikey hızının azaltılmaya çalışılarak, ağaçların da adeta bir hava yastığı gibi kullanılarak mümkün olan en az sert şekilde iniş yapmayı hedeflediği sanılıyor. Bu durumda helikopterin burnu havaya kalkarken, kuyruğunun yere veya ağaçlara çarpma ihtimali ağır basıyor. Burnun havada kalmasıyla kaza anında ölüm olayının en az indirgenmesi hedeflendi.

 

Yoğun bulut kütlesi ihtimali

 

Helikopterin yakıt deposunun her türlü darbeye dayanıklı olduğu belirtildi. Heyet buna rağmen, patlama ihtimaline karşılık deponun boşaltılıp boşaltılmadığını da araştırıyor. Meteorolojik durumla ilgili değerlendirmede vadiye çok ani şekilde inmiş ve görüş kaybını tamamen ortadan kaldırmış yoğun bir bulut kütlesi ihtimali üzerinde duruluyor. Şu anki verilere göre pilotun son bir iki dakika herhangi bir yerle irtibatta olmadığı, “Hakkınızı helal edin” gibi ifadenin kayıtlarda olmadığı savunuldu. Ancak, pilot zor koşullarda uğraşırken, yolcuların bu tarz bir konuşma yapmış olabileceği ihtimali de gözardı edilmiyor.

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