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Giresun'da 7 kişinin öldüğü helikopter düştü mü, düşürüldü mü?

TSK "Belli değil", Canikli "Hava şartları" dedi

06 Temmuz 2016 03:41

Can Bursalı

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Tohumluk köyü yakınlarında 7 kişinin hayatını kaybettiği askeri helikopterin düşmesine ilişkin, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Hava şartları nedeniyle düştü" demesinin ardından TSK yaptığı açıklamada, olayın nedeninin belli olmadığını duyurdu. T24'e bilgi veren bir askeri kaynak ise, helikopterin füzeyle vurularak düşürüldüğünü savundu. Askeri kaynak, helikopterin kuyruk kısmından darbe alarak ikiye bölünüp yere çakıldığını iddia etti. 

 

TSK "Belli değil", Canikli "Hava şartları" dedi

 

Başbakan'ın ve TSK'nın açıklamalarının hemen ardından ise, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli bayram için gittiği memleketi Giresun'da yaşanan olaya ilişkin TSK'nın "Helikopterin düşme nedeni belli değil" açıklamasının karşın "Helikopterimiz hava şartları nedeniyle düştü" dedi. Helikopterin düştüğü dakikalarda bölgede yoğun sis olduğu ifade edilirken, Tohumluk köyünün muhtarı Sinan Ukuş, CNN Türk'ün canlı yayınına bağlanıp, “Sis yoktu. Helikopter bizim köyden çok alçak geçti. Yazılarını bile okuyanlar olmuş. Helikopter geçtikten 5 dakika sonra düştü haberi geldi. Helikopter tamamen parçalanmıştı" diye konuştu

 

Hükümet ne dedi?

 

 

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, düşen helikopterle ilgili Giresun'da yaptığı açıklamada kazanın sebebinin kötü hava şartları olduğunu belirtti ve 'Ne şehitlerimizde, ne de yaralılarımızda patlama ya da yangına bağlı bir yaralanma yok' dedi.

Başbakan Yardımcısı Canikli, Giresun'da konu hakkında yaptığı açıklamada, helikopterdeki 7 kişinin şehit olduğunu ve 8 kişinin de yaralandığını söyledi.  

Canikli, şehit ve yaralılarda patlama ya da yangına dair bir yaralanma olmadığını söyleyerek "Şehit ve yaralılarımızın tamamında çarpmaya bağlı travmalar mevcut' dedi. Canikli sözlerini "Kazanın sebebi kötü hava şartları. Kesinlikle dışarıdan bir müdahale ya da saldırı söz konusu değil' diyerek tamamladı.

 

Helikopter neden düştü?

 

Helikopterin sis mi arıza mı yoksa başka bir nedenden mi düştüğü henüz bilinmiyor.

 

Sosyal medyada füze ve arıza iddiaları

 

Kazanın ardından NTV'ye konuşan ilk görgü tanığı ise, helikopterin havada ikiye ayrılıp yere çakıldığını belirtti. Görgü tanığının yanı sıra, sosyal medyada TSK'nın yaptığı operasyonlara ilişkin bilgi verdiğini iddia eden binlerce takipçisi bulunan hesaplardan da çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kendine 'JİTEM' adını veren bir hesap, helikopterin yerden havaya atılan ısı güdümlü füzeyle vurulduğunu ve helikopterin isabet almasının ardından bölgede PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını iddia etti. 

TSK mensubu olduğunu iddia eden kişilerin yönettiği bir başka hesaptan ise, helikopterin pilotunun iki kez kuyruk arızası yaşandığını anons ettiği ileri sürüldü.

"Operasyon başlatıldı"

 

Resmi ağızlardan yapılan farklı açıklamalar ve sosyal medyadaki çeşitli iddiaların ardından T24'ün ulaştığı görev yapan bir askeri kaynak, helikoptere füzeli saldırı olduğunu belirterek, hava aracının kuyruk kısmından darbe aldığını ve ikiye bölünüp yere çakıldığını ifade etti. Askeri kaynak, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını da sözlerine ekledi. 

 

Tuğgeneral eşini ve kızını kaybetti

 

Aralarında Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru'nun da bulunduğu 15 kişiyi taşıyan helikopterin içinde askeri personelin eş ve çocukları da vardı. Tuğgeneral Doğru'nun yaralı kurtulduğu ancak kızı ve eşini kaybettiği olayda hayatını kaybedenler ise şöyle:

İl Jandarma Komutan vekili Yarbay Sadettin Şahin ve eşi Nihal Şahin, helikopter pilotu yüzbaşı Hilmi Özer, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru’nun eşi Nuran Doğru ve kızı Berrin Doğru, kurmay başkanı Binbaşı Ünal Bayhan’ın eşi Didem Bayhan ve  astsubay uzman çavuş Adem Kara’nın eşi Sema Kara.

 

2 ay önce jandarma karakoluna
saldırı düzenlenmişti

 

Giresun’da 6 Mayıs’ta Çaldağ Köyü’ndeki Jandarma Karakolu’na roketatarlarla düzenlenen saldırıda, astsubay Zafer Çalışkan şehit olmuştu. Saldırıyı, aralarında PKK ve MLKP gibi örgütlerin bir araya gelerek kurulduğunu duyurduğu HDBH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) üstlenmişti.

6 Mayıs bir askerin şehit olduğu saldırının ardından bölge halkı silahlanmış ve bölgede arama yapmıştı.

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