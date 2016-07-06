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TSK: Giresun'da helikopterin düşme sebebi henüz tespit edilemedi

"Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır"

06 Temmuz 2016 01:22

Türk Silahlı Kuvvetleri, Giresun'da düşen askeri uçağa ilişkin yaptığı açıklamada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığını belirtti ve  "Bir adet Sikorsky helikopteri, Giresun-Alucra ilçesi Tohumluk Köyü mülki sınırları içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle düşmüştür" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle:

05 Temmuz 2016 Salı günü, zor şartlarda görev yapmakta olan karakol personeli ve aileleri ile bayramlaşmak ve onlarla birlikte olmak maksadıyla, Giresun-Alucra ve Gümüşhane-Kozağaç Jandarma Karakollarını ziyareti müteakip, Giresun’a dönerken saat 17.15 sularında bir adet Sikorsky helikopteri, Giresun-Alucra ilçesi Tohumluk Köyü mülki sınırları içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle düşmüştür.

Söz konusu elim olay neticesinde; saat 22.00 itibariyle helikopterde bulunan silah arkadaşlarımız ile eşleri ve çocuklarından yedi kişi maalesef hayatını kaybetmiş, yaralanan sekiz kişi ise derhal bölgedeki hastanelere sevk edilmişlerdir.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden personelimiz ve aile fertlerine Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Giresun'da 7 kişinin öldüğü helikopter düştü mü, düşürüldü mü?

 

Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
 

Helikopterde bulunanlardan İl Jandarma Komutan vekili YarbaySadettin Şahin ve eşi Nihal Şahin, helikopter pilotu yüzbaşı Hilmi Özer, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru’nun eşi Nuran Doğru ve kızı Berrin Doğru, Kurmay Başkanı BinbaşıÜnal Bayhan’ın eşi Didem Bayhan ve Ast. Uzman çavuş Adem Kara’nın eşi Sema Kara hayatını kaybetti.

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