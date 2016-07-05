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Binali Yıldırım: Düşen helikopterle ilgili terör saldırısı bilgisi yok

Yıldırım, kazanın hava şartları nedeniyle yaşandığını belirtti

05 Temmuz 2016 22:49

Başbakan Binali Yıldırım, Giresun'un Alucra ilçesinde içinde Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru'nun da bulunduğu helikopterin düşmesiyle ilgili bilgi verdi. Yıldırım, kazanın hava şartlarından kaynaklandığını ve terör saldırısı olmadığını belirtirken, kazada şehitlerin olduğunu belirtti. 

Başbakan Yıldırım, Tuğgeneral Doğru'nun kazadan yaralı kurtulduğunu belirtti.

Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Erişimde sorun var. Civardaki köylüler ciddi katkı sağlıyorlar. Ambulans gidebildiği yere kadar gidiyor. Şehitlerimiz var, yaralılar da var. Ziyaret dönüşünde oluyor. Görüşle ilgili problem olduğu yönünde bilgiler var. Dolayısıyla enkaz çalışmaları yaralılar ölüler alındıktan sonra kazanın sebebi çaplıca araştırılacak. Yaralılar hastaneye götürülüyor. Hastaneye gelen bilgiler çelişkili, 5 veya daha fazla olabilir. Terör saldırısı bilgisi gözükmüyor. Hava şartları kaynaklı bir kaza olduğu anlaşılıyor. Genelkurmay Başkanı ile görüştüm. Vali ve Başbakan Yardımcısı Canikli olay yerindeler. Bilgiler bunlar. Başımız sağolsun. Tuğgeneralin yaralı olduğu yönünde bilgiler var."

 

Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
 

Helikopterde bulunanlardan İl Jandarma Komutan vekili Yarbay Sadettin Şahin ve eşi Nihal Şahin, helikopter pilotu yüzbaşı Hilmi Özer, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru’nun eşi Nuran Doğru ve kızı Berrin Doğru, Kurmay Başkanı BinbaşıÜnal Bayhan’ın eşi Didem Bayhan ve Ast. Uzman çavuş Adem Kara’nın eşi Sema Kara hayatını kaybetti.

 

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GiresunAlucraHelikopterTuğgeneral Mustafa Doğru

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