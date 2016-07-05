Giresun’da askeri helikopter düştü; 7 kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Alucra ilçesinde askeri helikopter düştü. Helikopterin içinde, bölgedeki karakollara bayramlaşmaya giden 8 asker, 4 asker eşi, 3 çocuk bulunrken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yaptığı açıklamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, düşme sebebinin henüz tespit edilemediğini belirtti. TSK, Sikorsky S- 70 tipi olduğu öğrenilen helikopterin düşmesiyle ilgili bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Düşen helikopteri Pilot Üstteğmen Yüksel Kandemir kullanıyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı arayarak kaza ile ilgili bilgi aldı. Erdoğan, düşen helikopterde şehit olan askerler için üzgün olduğunu ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’dan düşen helikoptere ilişkin bilgi aldı.



Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu



Helikopterde bulunanlardan İl Jandarma Komutan vekili Yarbay Sadettin Şahin ve eşi Nihal Şahin, helikopter pilotu yüzbaşı Hilmi Özer, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru’nun eşi Nuran Doğru ve kızı Berrin Doğru, Kurmay Başkanı Binbaşı Ünal Bayhan’ın eşi Didem Bayhan ve Ast. Uzman çavuş Adem Kara’nın eşi Sema Kara hayatını kaybetti.



TSK: 7 kişi hayatını kaybetti var,

düşme sebebi belli değil





Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle:

05 Temmuz 2016 Salı günü, zor şartlarda görev yapmakta olan karakol personeli ve aileleri ile bayramlaşmak ve onlarla birlikte olmak maksadıyla, Giresun-Alucra ve Gümüşhane-Kozağaç Jandarma Karakollarını ziyareti müteakip, Giresun’a dönerken saat 17.15 sularında bir adet Sikorsky helikopteri, Giresun-Alucra ilçesi Tohumluk Köyü mülki sınırları içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle düşmüştür.

Söz konusu elim olay neticesinde; saat 22.00 itibariyle helikopterde bulunan silah arkadaşlarımız ile eşleri ve çocuklarından yedi kişi maalesef hayatını kaybetmiş, yaralanan sekiz kişi ise derhal bölgedeki hastanelere sevk edilmişlerdir.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden personelimiz ve aile fertlerine Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



Helikopterdekilerin isimleri





Helikopterde yer alan kişilerin isimleri ise şöyle:

Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru, eşi Nuran Doğru ve küçük kızı Berrin Doğru

Kurbay Başkanı Binbaşı Ünal Bayhan, eşi Didem Bayhan, oğlu Erdal Bayhan ve kızı Işıl Bayhan

İl Jandarma Komutan vekili Yarbay Sadettin Şahin ve eşi Nihal Şahin

Ast Personel Üstçavuş Cemalettin Çoban, Uzman Çavuş Adem Kara ve eşi Semra Kara

Pilot yüzbaşı Hilmi Özer, Pilot üsteğmen Yüksel Kandemir ve Teknisyen Ast. Çavuş Muhammet Bedek

Binali Yıldırım: Terör saldırısı bilgisi yok



Başbakan Binali Yıldırım, helikopterin düşmesinin terör saldırısı ile ilişkisi hakkında herhangi bir bilgi alınmadığını söyledi ve şehitlerin olduğunu ifade etti. Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"Erişimde sorun var. Civardaki köylüler ciddi katkı sağlıyorlar. Ambulans gidebildiği yere kadar gidiyor. Şehitlerimiz var, yaralılar da var. Ziyaret dönüşünde oluyor. Bir görüşle ilgili problem olduğu yönünde bilgiler. Dolayısıyla enkaz çalışmaları yaralılar ölüler alındıktan sonra kazanın sebebi çaplıca araştırılacak. Yaralılar hastaneye götürülüyor. Hastaneye gelen bilgiler çelişkili, 5 veya daha fazla olabilir. Terör saldırısı bilgisi gözükmüyor. Hava şartları kaynaklı bir kaza olduğu anlaşılıyor. Genelkurmay Başkanı ile görüştüm. Vali ve Başbakan Yardımcısı Canikli olay yerindeler. Bilgiler bunlar. Başımız sağolsun. Tuğgeneralin yaralı olduğu yönünde bilgiler var."

Erdoğan: Derin üzüntü duyuyorum



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, helikopterin düştüğü haberinin gelmesinin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hava şartlarından kaynaklı bir kaza kırım olduğu tahmin edilen kazadan derin üzüntü duyduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilediği kaydedildi.





Başbakan Yardımcısı: Kazanın sebebi olumsuz hava şartları



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Giresun'da 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi sonrası yaptığı açıklamada "15 kişiyi taşıyan helikopterimiz hava şartları nedeniyle özellikle yoğun sis nedeniyle ki halen devam ediyor düşmüştür ve 7 kişi hayatını kaybetmiş, şehit olmuştur. 8 yaralımız var. Kazanın nedeni tamamen olumsuz hava şartlarıdır. Dışarıdan müdahale veya buna benzer gibi bir düşme sebebi söz konusu değil" dedi.

Görgü tanığı:

Helikopter, ikiye ayrılarak yere çakıldı!



Askeri helikopterin düşmesinden sonra olayın meydana geldiği bölgeye yakın yerde bulunan Gültekin Karaca, o anları anlattı. Karaca, “Hava sisliydi. Helikopter ikiye ayrılarak yere çakıldı” dedi.

Posta'nın haberine göre NTV’ye bağlanarak o anları anlatan Karaca’nın sözleri şöyle:

“Şu an da olay yerinden ayrıldım. Hava sisliydi. Helikopter ikiye ayrılarak yere çakıldı. 5 dk sonra olay yerine ulaştık. İlk müdahaleyi yaklaşık 20 kişi intikal ettik. Hemen 112 ve 155 yetkililerini aradık. Araçla ulaşmamız mümkün değildi bir şekilde ulaştık. Helikoperin parçalarıyla yaralıları yola çıkardık. 9 yaralıyı taşıdık. Olay yerinde yaralı kalmadı. Ölenleri indirdik daha sonra yetkililer gelince biz ayrıldık.”

Tohumluk Köyü Muhtarı: Sis yoktu



CNN Türk’e bağlanan Tohumluk Köyü Muhtarı Sinan Ukuş, helikopterin düştüğü sırada sis olmadığını söyledi ve “Sis yoktu. Helikopter bizim köyden çok alçak geçti. Yazılarını bile okuyanlar. Helikopter geçtikten 5 dakika sonra düştü haberi geldi. Helikopter tamamen parçalanmıştı” diye konuştu.

"Kötü hava koşulları"

Helikopterin sis nedeniyle düştüğü iddiası ilk gelen bilgiler arasında yer aldı.