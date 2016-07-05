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Giresun'daki düşen helikopterin bulunduğu bölgeden ilk fotoğraflar

05 Temmuz 2016 22:38

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Giresunfotoğraflaraskerihelikopter
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